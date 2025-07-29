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31 Temmuz'da son bulacak! Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor... Gecikme faizi ödemek istemeyenler dikkat

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödeme tarihi 31 Temmuz Perşembe günü son bulacak. MTV için ödeme kanalları geniş seçenekler sunarken, ödemeyi geciktirenler için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. İşte MTV ödemesiyle ilgili bilmeniz gereken her şey...

31 Temmuz'da son bulacak! Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor... Gecikme faizi ödemek istemeyenler dikkat
Ezgi Sivritepe

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde son günler yaşanıyor. 2025 yılı MTV'sinin ikinci taksitini ödemek için son tarih 31 Temmuz Perşembe. Milyonlarca araç sahibi, bu tarihe kadar ödemelerini tamamlamaları gerekiyor. Aksi takdirde, gecikme faizi uygulanacak.

31 Temmuz da son bulacak! Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor... Gecikme faizi ödemek istemeyenler dikkat 1

MTV borcunu sorgulamak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak “Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama” hizmeti üzerinden borçlarını görüntüleyebiliyor.

31 Temmuz da son bulacak! Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor... Gecikme faizi ödemek istemeyenler dikkat 2

Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basabilirsiniz.
31 Temmuz da son bulacak! Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor... Gecikme faizi ödemek istemeyenler dikkat 3

ÖDEMELER NEREDEN YAPILACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla çeşitli kanallar sunuyor. İşte ödeme yapılabilecek noktalar:

31 Temmuz da son bulacak! Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor... Gecikme faizi ödemek istemeyenler dikkat 4

Vergi Daireleri: Nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.
PTT Şubeleri: Nakit ödeme yapabilirsiniz.
Banka Şubeleri: Anlaşmalı bankaların şubelerinden nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.
İnternet Bankacılığı ve Mobil Uygulamalar: Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamaları üzerinden kolayca ödeme yapabilirsiniz.
Dijital Vergi Dairesi: GİB’in internet sitesi üzerinden de ödeme yapabilirsiniz.
Yabancı Banka Kartları: Yurt dışında faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla da ödeme yapma imkanı bulunuyor.
GİB’in mobil uygulamasını da kullanabilirsiniz.

31 Temmuz da son bulacak! Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor... Gecikme faizi ödemek istemeyenler dikkat 5

Gecikme faizi, aylık yüzde 4,5 olarak uygulanıyor. Ayrıca, yıllık gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinin de 31 Temmuz Perşembe günü son bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet MTV Gelir Vergisi
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