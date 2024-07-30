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  4. 5,4 milyondan sadece 98 bini kusursuz! Yola çıkan otomobillerin 1,4 milyonu alarm veriyor

5,4 milyondan sadece 98 bini kusursuz! Yola çıkan otomobillerin 1,4 milyonu alarm veriyor

30.07.2024 11:36
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Türkiye genelinde bu yılın ocak-haziran döneminde 312 araç muayene istasyonunda 5 milyon 402 bin 381 aracın muayenesi gerçekleştirildi. Araçların 3 milyon 789 bin 423'ü hafif kusurlu, 1 milyon 442 bin 990'ı ağır kusurlu, 71 bin 937'si emniyetsiz, 98 bin 31'i kusursuz bulundu

5,4 milyondan sadece 98 bini kusursuz! Yola çıkan otomobillerin 1,4 milyonu alarm veriyor

Türkiye'de araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için söz konusu çalışmalar kamu-özel sektör işbirliğiyle sürdürülüyor. Bu kapsamda Türkiye'de 214'ü sabit, 75'i seyyar, 18'i seyyar traktör ve 5'i motosiklet olmak üzere toplam 312 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.

5,4 MİLYON ARAÇ MUAYENE EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerine göre istasyonlarda, bu yılın ocak-haziran döneminde 5 milyon 402 bin 381 araç muayene edildi. Söz konusu araçların 3 milyon 789 bin 423'ü hafif kusurlu, 1 milyon 442 bin 990'ı ağır kusurlu, 71 bin 937'si emniyetsiz, 98 bin 31'i kusursuz olduğu belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlarda, fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
araç muayene istasyonu
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