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  4. 5,5 lira ama 2 bin 700 liraya satıyorlar! Vatandaş almak için sıraya girdi, süre doldu... Milyonlar şikayetçi

5,5 lira ama 2 bin 700 liraya satıyorlar! Vatandaş almak için sıraya girdi, süre doldu... Milyonlar şikayetçi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.02.2025 09:29
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kayıt yaptırmak için son gün 31 Ocak'tı. Kayıt yaptıramayan vatandaşlar ise yazımlımsal problemlere dikkat çekti. Bazı araçların plakaları kabul edilmezken bazı vatandaşlar da aktivasyon kodu problemi yaşıyor. Vatandaşların talebi ise sürenin uzatılıp problemlerin çözülmesi.

5,5 lira ama 2 bin 700 liraya satıyorlar! Vatandaş almak için sıraya girdi, süre doldu... Milyonlar şikayetçi

Akaryakıtta vergi kaybının engellenmesi için geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin son tarihi 31 Ocak 2025'ti. Araç sahipleri UTTS kaydı yaptırmak için adeta sıraya girerken süre doldu. Şikayet sitelerinde ve tüketici bloglarında vatandaşlar şikayetlerini dile getirirken aynı zamanda çipin görselini paylaşarak ürün kalitesizliğine de değinildi.

Belgelerini tamamlamalarına rağmen yazılımsal eksikliklerden dolayı işlemler aksıyorken araç sahipleri sürenin uzatılmasını talep etti. Şikayet sitelerinde birçok şikayet gelirken vatandaşlar yaşadıkları sorunları aktardı.

utts

UTTS'DE VATANDAŞ MAĞDUR

Kayıt olamayan vatandaşlar yazılımsal problemlere değinerek, UTTS'ye kayıt yaptırmak için uzun süredir uğraştıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Bir vatandaş, şikayetlerin aktarıldığı internet sitesinde, UTTS sistemindeki yaşanan sorunlar için şunları söyledi:

"Araç kaydı yaparken Başak markasını bulamıyorum. Bu marka listede nasıl olmayabilir? Ayrıca, Hidromek iş makinesi kaydında plaka kısmında harf bulunmalı diyor. Arkadaşımın ruhsatında plaka kısmında sadece sayı var, ben ne yapabilirim? Bunu nasıl kabul edemezsiniz? Acilen çözülmesini bekliyorum. 1 aydır bu sistemle uğraşıyoruz. Müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyoruz ama bağlanamıyoruz. Bağlansak da kesin çözüm bulunamaz diye endişeliyiz."

başak marka

SİSTEM ZAYIF

Sistemin kullanışlı olmadığını belirten araç sahipleri, güncelleme yapamadıklarını da sık sık dile getirdi. Paylaşılan bir şikayette şu cümleler yer aldı:

"Şirket araçları için başvuru yapıp ödemeyi yaptık. Bir gün sonra 2 aracın plakasını değiştirmek durumunda kaldık.
Plakası değişen araçlara utts cihazı hiç takılmadı. 29.11.2024 ten beri Utts sitesi üzerinden 2 aracı sistem üzerinden silebilmeme imkan sağlamıyorlar, iptal ediliyor. İbaresi olduğundan plakaları değişen araçları da ekleyemiyorum çünkü bu seferde şasi no çakışıyor hatası veriyor. 1,5 aydır sorunu çözemediler. Sisteme dahil olmak için az bir süre kaldı, altyapısı çok zayıf, nasıl işin içinden çıkacağız belli değil"

handan plaka

2 BİN 700 LİRA AMA...

Aynı şekilde ürünlerin kalitesiz olduğu da söyleniyor. Köşe yazarı Ömer Ekinci X hesabı üzerinden kayıt çipinin fotoğrafını çekerek, takılan ürünlerin 5,5 lira olduğunu ifade etti. Ekinci, şu cümleleri kurdu:
"Karşınızda 2700 TL'ye araçlara takılması zorunlu tutulan #UTTS
İçinde sadece bir RFID çipi var. Bizim işimiz bu olduğu için size maliyetini söyleyeyim. 5000 adet alırsanız birim 0.15 Dolar yani 5.5 TL
Dışındaki plastik kapağı öyle kalitesiz yapmışlar ki, herhangi bir meslek lisesine gidin oradaki bir öğrenci projesine böyle bir kapak yapsa o dersi geçemez.
Ben bu fotoğrafa bakınca vatandaşa çok büyük bir saygısızlık görüyorum.
Şöyle bağırıyor bu fotoğraf: 'Biz bir karar alacağız, maliyetinin 540 katına size satacağız, kaliteli yapmak için hiçbir çabamız olmayacak, siz de mantıklı ya da mantıksız diye sorgulamadan tıpış tıpış gidip taktıracaksınız.'"

Ekran görüntüsü 2025-02-01 092824

Ekran görüntüsü 2025-02-01 092119

utts x

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)
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