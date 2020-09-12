5 ayda 100 bin tl zam geldi!

ÖTV sonrasında araba fiyatları epeyce arttı. Özellikle premium markaların sunduğu otomobillerin fiyatları ciddi oranda arttı. BMW 2 Serisi fiyat listesi güncellenince orada da makasın büyüdüğünü görüyoruz. BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyat listesi örneğinde ise tam 100 bin TL'lik bir fiyat artışı var.

BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mayıs 2020'de 321.300 TL olan BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyatı (baz fiyat) Eylül 2020 itibariyle 418.900 TL oldu.

BENZİNLİ VE DİZEL BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE FİYAT LİSTESİ

Türkiye'de Borusan tarafından temsil edilen BMW markasının hemen her modeli çok özel detaylara sahip. Bir BMW sahibi olmayı kim istemez ki zaten. BMW'nin hiç bir zaman için halk arabası olduğunu söyleyemeyiz ama bugünün fiyatları da aşırı ulaşılamaz görünüyor. Bakalım BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyatları nasıl?

BENZİNLİ BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE FİYAT LİSTESİ

First Edition Sport Line – Otomatik – Benzinli BMW Gran Coupe fiyatı: 418.900 TL (5 ayda 97.600 TL artış)

First Edition Luxury Line – Otomatik – Benzinli BMW Gran Coupe fiyatı: 430.800 TL (5 ayda 100.400 TL artış)

First Edition M Sport – Otomatik – Benzinli BMW Gran Coupe fiyatı: 456.400 TL (5 ayda 109.700 TL artış)

DİZEL BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE FİYAT LİSTESİ