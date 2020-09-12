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5 ayda 100 bin tl zam geldi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.09.2020 09:05 | Son Güncelleme

BMW 2 Serisi fiyat listesi güncellendi ve 5 ayda tam 100 bin TL fark olduğu gözlendi. BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyat listesine baktık.

5 ayda 100 bin tl zam geldi!

ÖTV sonrasında araba fiyatları epeyce arttı. Özellikle premium markaların sunduğu otomobillerin fiyatları ciddi oranda arttı. BMW 2 Serisi fiyat listesi güncellenince orada da makasın büyüdüğünü görüyoruz. BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyat listesi örneğinde ise tam 100 bin TL'lik bir fiyat artışı var.

BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mayıs 2020'de 321.300 TL olan BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyatı (baz fiyat) Eylül 2020 itibariyle 418.900 TL oldu.

BENZİNLİ VE DİZEL BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE FİYAT LİSTESİ

Türkiye'de Borusan tarafından temsil edilen BMW markasının hemen her modeli çok özel detaylara sahip. Bir BMW sahibi olmayı kim istemez ki zaten. BMW'nin hiç bir zaman için halk arabası olduğunu söyleyemeyiz ama bugünün fiyatları da aşırı ulaşılamaz görünüyor. Bakalım BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyatları nasıl?

BENZİNLİ BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE FİYAT LİSTESİ

  • First Edition Sport Line – Otomatik – Benzinli BMW Gran Coupe fiyatı: 418.900 TL (5 ayda 97.600 TL artış)

  • First Edition Luxury Line – Otomatik – Benzinli BMW Gran Coupe fiyatı: 430.800 TL (5 ayda 100.400 TL artış)

  • First Edition M Sport – Otomatik – Benzinli BMW Gran Coupe fiyatı: 456.400 TL (5 ayda 109.700 TL artış)

DİZEL BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE FİYAT LİSTESİ

  • First Edition Sport Line – Otomatik – Dizel BMW Gran Coupe fiyatı: 437.100 TL (5 ayda 101.800 TL artış)

  • First Edition Luxury Line – Otomatik – BMW Gran Coupe fiyatı: 449.000 TL (5 ayda 104.600 TL artış)

  • First Edition M Sport – Otomatik – BMW Gran Coupe fiyatı: 474.600 TL (5 ayda 113.900 TL artış)
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