FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

6 ilde otomobili solladı! Rekor düzeye ulaştı

Türkiye'de haziran ayı itibarıyla 6 milyon 659 bin 418 ile rekor düzeye ulaşan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Iğdır'da otomobil sayısını geçti.

6 ilde otomobili solladı! Rekor düzeye ulaştı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen ay itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı otomobilde 16 milyon 739 bin 977, minibüste 530 bin 984, otobüste 214 bin 848, kamyonette 4 milyon 803 bin 129, kamyonda 1 milyon 17 bin 883, motosiklette 6 milyon 659 bin 418, özel amaçlı araçta 106 bin 317, traktörde 2 milyon 293 bin 990 olmak üzere toplam 32 milyon 366 bin 546 olarak belirlendi.

6 ilde otomobili solladı! Rekor düzeye ulaştı 1

EN FAZLA MOTOSİKLET İSTANBUL'DA, EN AZ ARDAHAN'DA

Veriler motosiklet sayıları açısından incelendiğinde, il bazında en fazla motosiklet 851 bin 382 ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 514 bin 838 ile Antalya, 490 bin 68 ile İzmir takip etti.

En az motosiklet ise Ardahan'da yer aldı. Toplam 1078 motosikletin bulunduğu Ardahan'ı bu kategoride 1713 ile Tunceli, 1782 ile Hakkari, 2017 ile Bingöl ve Bitlis izledi.

6 ilde otomobili solladı! Rekor düzeye ulaştı 2

KİLİS'TE MOTOSİKLET SAYISI, OTOMOBİLİN YAKLAŞIK 3 KATI

Motosiklet sayısı Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti. Kilis'te 13 bin 482 otomobil bulunurken, 39 bin 134 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi.

Aydın'da 231 bin 773 otomobile karşılık 238 bin 25 motosikletin, Manisa'da 267 bin 502 otomobile karşılık 315 bin 381 motosikletin, Muğla'da 272 bin 403 otomobile karşılık 298 bin 546 motosikletin, Şanlıurfa'da 113 bin 252 otomobile karşılık 115 bin 281 motosikletin ve Iğdır'da 7 bin 911 otomobile karşılık 12 bin 456 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.

6 ilde otomobili solladı! Rekor düzeye ulaştı 3

Bu kapsamda, motosiklet sayısı ile otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il, 47 bin 879 ile Manisa olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Petrol fiyatları kritik 70 dolar bandında denge arıyorPetrol fiyatları kritik 70 dolar bandında denge arıyor
Emtia piyasalarında geçen hafta değerli metaller parladıEmtia piyasalarında geçen hafta değerli metaller parladı

Anahtar Kelimeler:
Otomobil motosiklet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü: O anlar kamerada

İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü: O anlar kamerada

F.Bahçe'de Hakan Çalhanoğlu sesleri! Sponsoru bile belli oldu!

F.Bahçe'de Hakan Çalhanoğlu sesleri! Sponsoru bile belli oldu!

'Haciz, rehin, ceza' silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor

'Haciz, rehin, ceza' silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor

ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

2 lahmacun 1 ayran fiyatı şaşırttı! Dede tavsiyesiyle yaptı

2 lahmacun 1 ayran fiyatı şaşırttı! Dede tavsiyesiyle yaptı

Parasını başka hesaba gönderdi, ihtiyaç kredisi verdi!

Parasını başka hesaba gönderdi, ihtiyaç kredisi verdi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.