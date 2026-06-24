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7 Temmuz’da yasaklanıyor! O şartı sağlamayan araçlar trafiğe çıkamayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, motorlu araçların trafiğe çıkış ve denetim süreçlerini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme yaptı. Düzenleme ile birlikte, sıfır araçların tescil belgeleri artık tamamen dijital ortamda Noterler Birliği ile paylaşılacak.

7 Temmuz’da yasaklanıyor! O şartı sağlamayan araçlar trafiğe çıkamayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı "Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, elektronik ortamdaki uygunluk belgesi uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, imalatçılar, belirtilen elektronik ortamdaki uygunluk belgesini Araç Sicil ve Tescil Sistemi aracılığıyla Türkiye Noterler Birliğine sunacak. İmalatçılar ile Araç Sicil ve Tescil Sistemi arasındaki veri alışverişi, ilgili kanun çerçevesinde güvence altına alınacak.

Elektronik ortamdaki uygunluk belgesine ilişkin veri unsurlarının temel biçimi ve yapısı, Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) şema yapısı ve ilkelerine göre oluşturulacak.

7 Temmuz’da yasaklanıyor! O şartı sağlamayan araçlar trafiğe çıkamayacak 1

YAZILIM GÜVENLİK ŞARTINI KARŞILAMAYAN ARAÇLARA TEMMUZDA YASAK

Yapılan düzenlemede sadece dijitalleşme değil, modern araçların siber ve teknik güvenliğini ilgilendiren çok kritik bir tarih de netleştirildi. Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yapılan değişiklikle, araçların yazılım güvenliği standartları kesin bir kurala bağlandı.

Buna göre, 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren; yazılım güncelleme standartlarına uymayan ve fabrikada üretimi tamamlanmış olan M kategorisi (otomobil, otobüs vb.) ile N kategorisi (kamyonet, kamyon vb.) araçların Türkiye'de tescil edilmesi, satılması (piyasaya arzı) veya trafiğe çıkması tamamen yasaklanacak. Aynı şekilde, bu güvenlik şartlarını taşımayan O kategorisi (römork ve yarı römork) araçların da üretilmesi (imali) yasak kapsamına alınacak.

YENİ KURALLAR BUGÜN İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Otomotiv dünyasını, bayileri ve araç satın alacak vatandaşları yakından ilgilendiren yönetmeliğin 3'üncü maddesi uyarınca, bu yeni kuralların tamamı Resmi Gazete'de yayımlandığı gün olan 24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla resmen uygulamaya girdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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sıfır araç Motorlu Taşıtlar Vergisi
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