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700 bin liralık aracını kiraladı, başına gelmeyen kalmadı, şok üstüne şok yaşadı! "Cinayet işlenmiş olabilir"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.01.2024 07:38 | Son Güncelleme:
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Araç kiralama şirketi olan Musa Kahraman otomobilini 5 günlüğüne kiraladı. Son GPS sinyalinin ardından araçla bağlantı kesildi. Araç kiralayan kişi aracı bir başkasına kiraladığını söyledi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 3 Ocak'tan bu yana aracından haber alamayan Musa Kahraman'ın en büyük endişesi aracının 'karanlık işlerde' kullanılması.

700 bin liralık aracını kiraladı, başına gelmeyen kalmadı, şok üstüne şok yaşadı! "Cinayet işlenmiş olabilir"

Araç kiralama şirketi sahibi Musa Kahraman, 700 bin TL değerindeki aracını müşterisine 5 günlüğüne kiraladı. Teslim tarihine yakın GPS trafiğini takip eden Kahraman büyük şok yaşadı. İstanbul'un her ilçesini gezen aracın son sinyalden sonra GPS'i söküldü. Aracı kiralayan kişinin aracı bir başkasına daha kiraladığı ortaya çıktı. Kahraman, "Aracım ortada yok, aşırı derecede mağduruz. Benim aracımla her şey yapılmış olabilir, cinayet işlenmiş olabilir, çocuk kaçırılmış olabilir." dedi.

Aracını kiraladı, para kazanmak isterken şok üstüne şok yaşadı. Show Haber'e konuşan Kahraman, "700 bin TL civarında aracımız şu anda piyasada yok. 17 yıldır firma sahibiyim, ilk defa başıma böyle bir şey geliyor." ifadesini kullandı.

"ADLİ SİCİL KAYDINDA SORUN YOKTU"

Musa Kahraman İstanbul Sultangazi'de araç kiralama şirketi açmıştı. 3 Ocak'ta iş yerine geçen iki kişiyi de sıradan müşteriler sandı. Musa Kahraman, "Şahsın adli sicil kaydında herhangi bir sorun yoktu. Parayı hesabıma attı banka üzerinden. Biz de gereken evraklarımızı yaptık ve aracı teslim ettik" diye konuştu.

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ARACIN GPS'İ SÖKÜLMÜŞ

Kahraman ilk şoku teslim günü yaklaşmışken GPS kontrolünde yaşadı. Araç tüm ilçeleri gezmişti. Uğramadığı yer neredeyse kalmamıştı. Aracın GPS'in söküldüğü fark edildi.

ARAÇ BULUNAMADI, ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Bizden araç kiralayan kişi daha önceden başka firmalardan araç kiraladıysa biz onu görebiliyoruz. Onu dolandıran kişinin günlerce peşindeydi. Beklediği haber de Yalova'dan geldi. O kişi araç kiralarken sistemine düştü. Kahraman, hemen kiralama şirketini ve polisi arayıp harekete geçti. İddiaya göre yakalanan adam sorgusunda başka kişilere verdiğini anlattı. Musa Kahraman, "Aracımın kimin elinde olduğu belli değil"

Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aracının hala bulamadığını söyleyen Musa Kahraman, "Uykularım kaçıyor" sözleriyle isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
araç kiralama
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