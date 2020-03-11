8 milyon liralık servet, yediemin otoparkında çürüyor

Polis ve Jandarma tarafından yapılan kontrollerde trafikten men edilen ya da çeşitli nedenlerle el konularak Mustafa Çalışkan'a ait yediemin otoparkına çekilen aralarında TIR kupası da bulunan araçlar ile motosikletler kaderine terk edildi. 2013 yılından bu yana yediemin otoparkı olarak kullanılan 15 dekarlık alanda tutulan motosikletler ile araçlar, çürümeye başladı.

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TESPİT YAPTI

Günde ortalama 20 motosikletin getirildiği otoparkta artık yer kalmadığını anlatan Mustafa Çalışkan, yaptığı yazılı başvurular üzerine Milli Emlak Müdürlüğü'nce tespit yapıldığını söyledi. Çalışkan, “Milli Emlak Müdürlüğü gerekli denetleme ve incelemeyi yaparak, tüm araçları kayıt altına aldı. Ancak henüz bir işlem yapılmadı” dedi.

'ZOR DURUMDAYIZ'

Araçların yetkililer ya da sahipleri tarafından alınmaması nedeniyle maddi manevi sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Çalışkan, “15 dekarlık bir alanda muhafaza ediyoruz. Milli Emlak Müdürlüğü’nden bu soruna bir çare bulmasını istiyoruz. Bunların tamamı Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredildi. Hurdaya gitmeleri gerekiyor. Ancak halen otoparkımızda tutuluyorlar. Bu nedenle mağdur olduk” diye konuştu.