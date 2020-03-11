FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 8 milyon liralık servet, yediemin otoparkında çürüyor

8 milyon liralık servet, yediemin otoparkında çürüyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.03.2020 11:01 | Son Güncelleme

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, yediemin otoparkında tutulan yaklaşık 8 milyon lira değerindeki 3 bin 500 motosiklet ile yüzlerce otomobil ve kamyon çürümeye terk edildi. İş yeri sahibi Mustafa Çalışkan, 8 milyon liralık servetin ekonomiye kazandırılması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.

Polis ve Jandarma tarafından yapılan kontrollerde trafikten men edilen ya da çeşitli nedenlerle el konularak Mustafa Çalışkan'a ait yediemin otoparkına çekilen aralarında TIR kupası da bulunan araçlar ile motosikletler kaderine terk edildi. 2013 yılından bu yana yediemin otoparkı olarak kullanılan 15 dekarlık alanda tutulan motosikletler ile araçlar, çürümeye başladı.

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TESPİT YAPTI

Günde ortalama 20 motosikletin getirildiği otoparkta artık yer kalmadığını anlatan Mustafa Çalışkan, yaptığı yazılı başvurular üzerine Milli Emlak Müdürlüğü'nce tespit yapıldığını söyledi. Çalışkan, “Milli Emlak Müdürlüğü gerekli denetleme ve incelemeyi yaparak, tüm araçları kayıt altına aldı. Ancak henüz bir işlem yapılmadı” dedi.

'ZOR DURUMDAYIZ'

Araçların yetkililer ya da sahipleri tarafından alınmaması nedeniyle maddi manevi sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Çalışkan, “15 dekarlık bir alanda muhafaza ediyoruz. Milli Emlak Müdürlüğü’nden bu soruna bir çare bulmasını istiyoruz. Bunların tamamı Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredildi. Hurdaya gitmeleri gerekiyor. Ancak halen otoparkımızda tutuluyorlar. Bu nedenle mağdur olduk” diye konuştu.

SAHİPLERİ HİÇ İLGİLENMİYOR

Otoparkta 2013 yılında Reyhanlı’da yaşanan bombalı araç saldırsında hasar alan araçların da bulunduğunu ifade eden Çalışkan, "3 bin 500’ün üzerinde motosiklet var. Bu sayı yeni yakalamalarla birlikte her geçen gün artıyor. Motorsiklet ve araç sahipleri gelsinler. Yapacakları otopark ödemesinin ardından araçlarını teslim edeceğiz. Defalarca haber vermemize, ikaz etmemize rağmen maalesef çok ilgisizler” dedi.

DEVLETE 8 MİLYON LİRA KATKI OLSUN

Yediemin otoparkında bulunan motosikletler ile araçların toplam piyasa değerinin 8 milyon lira olduğunu belirten Çalışkan şöyle dedi:

“Araç ve motosikletlerin değeri yaklaşık 8 milyon lirayı buluyor. Bunlar ihale ile açık arttırma ile satışa sunulursa devlet bütçesine büyük katkı sağlanır. Devlet büyüklerimizden bu işe bir an önce el atmalarını istiyoruz. Böylece bizim sıkıntılarımız da giderilmiş olacak. 2013 yılında bu yana duran araçlar var. Bunlar bir an önce alınsın. Aksi halde kışın yağmur, yazın sıcak nedeniyle çürüyorlar. Burada servet atıyor. İhale ile yapılacak satıştan elde edilecek 8 milyon lira ya da fazlası devletimizin kasasına girsin, ekonomiye kazandırılsın, tüm yetkilileri göreve davet ediyorum.”

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısıHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısı
Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyorBinek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatay, yediemin otoparkı,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Yerli otomobilde önemli gelişme! Tarih verildi

Yerli otomobilde önemli gelişme! Tarih verildi

4 bin liraya işçi bulamıyor! Aylık kazancı 15 bin lira

4 bin liraya işçi bulamıyor! Aylık kazancı 15 bin lira

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

İşte KKTC'nin yerli otomobili

İşte KKTC'nin yerli otomobili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Türkiye'nin Otomobili', üretiminin yapılacağı Gemlik'te 12 Mart'ta tanıtılacak

Yerli otomobilde önemli gelişme! Tarih verildi

Şubat ayında en çok tercih edilen otomobiller

En çok onlar tercih edildi

Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor

Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor

İkinci el otomobilde fiyatlar baş döndürüyor!

Fiyatlar baş döndürüyor: Arabalar kanatlanmış

Modifiye ettiği 1971 model arazi aracını yollarla buluşturdu

Türkiye'de bu modelden başka yok! Gören hayran kalıyor

Rüyalarının klasik otomobili ilk günkü gibi duruyor

32 yıldır gözü gibi bakıyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.