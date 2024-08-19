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80 ilde var, bir tek Tunceli'de yok! 80-90 bin deniyordu, rakam çok başka çıktı: İkinci el araba almak için şehir değiştiriyorlar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.08.2024 11:43
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İkinci el otomobil satışı yapan 80-90 bin galeri olduğu dile getirilirken Ticaret Bakanlığı’nın rakamları çok başka çıktı. Buna göre Türkiye’de kayıtlı toplamda 37.504 galeri olduğu belirtildi. Bu kapsamda en çok galeriye sahip şehir İstanbul olurken, Tunceli’de bir tane bile bulunmadığı görüldü. Tunceli’de ikinci el araba almak isteyen vatandaşların ya şehir dışına gittiği ya da şahıslardan araç alımı yaptığı dile getirildi.

80 ilde var, bir tek Tunceli'de yok! 80-90 bin deniyordu, rakam çok başka çıktı: İkinci el araba almak için şehir değiştiriyorlar

Türkiye’de 2020 yılından bu yana ikinci el araba ticaretini sadece yetki belgesine sahip işletmeler yapabiliyor. Eğer Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış bir yetki belgesi yoksa ne araç alım, satımı yapabilabiliyor ne de internet sitelerine ilan verilebiliyor. Dolayısıyla 2. el işi büyük oranda kayıt altına alınmış durumda.

Hatta yakın zamanda ikinci el araç satışlarında galeriye yetki belgesi vermeyen bireylerin araçları da ilana koyulamayacak. Bu kişiler ilan üzerinden aracını E-Devlet üzerinden satıcıyı ancak yetkilendirerek satabilecek. Böylece hem kayıt dışı ticaretin önüne geçilmiş olacak hem de e-Devlet ile birlikte araç alım-satım işlemlerinde karşılaşılabilecek sorunlar en aza indirilecek.

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BAKANLIK RESMİ OLARAK AÇIKLIYOR

Gazete Pencere’den Emre Özpeynirci’nin haberine göre, yapılan açıklamalara bakıldığında galeri sayısının 80-90 bin civarında olduğu ifade edilse de, en doğrusu aslında Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde resmi olarak düzenli bir şekilde veriliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelede bulunan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, Türkiye’de Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış galeri ve ikinci el ticareti yapan toplam işletme sayısının 37 bin 504 adet olduğunu belirtti.

“90 BİN GALERİ ŞEHİR EFSANESİDİR”

“Bu sayıya yetkili satıcılar (1270 bayi) ve çok şubeli kurumsal ikinci el firmaları (Otoshops, 2plan vs.) da dahildir. Bunları çıkardığımızda toplam galeri sayısının yaklaşık 35 bin olduğu görülüyor. Yani ortalıkta şehir efsanesine dönen; “80-90 bin adet galeri var” laflarının hiçbir geçerliliğinin olmadığı resmi rakamlarla ortada durmaktadır” ifadelerini kullanan Şahin, “Eğer dedikleri gibi sayı 90 bin adetlerdeyse, o zaman geriye kalan ‘40-45 bin galeri yetki belgesi olmadan kanunsuz iş yapıyor’ demektir. Zaten gerçekte 37 bini aşan bu işletme sayısının da aslında mevcut park ve nüfusa göre yeterli, hatta fazla olduğu da görülmektedir” dedi.

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EN FAZLA GALERİ İSTANBUL'DA

Türkiye’de 5.774 adet ile yetki belgesine sahip en fazla işletme sayısı İstanbul’da yer alırken, bu ilde her bir işletme başına düşen araç sayısı 936, otomobil sayısı ise 623 adet. Ankara’nın 2.544 ile ikinci sırada yer aldığı listede Antalya 2.149 adet ile üçüncü, Konya ise 1.796 adetle dördüncü sırada. İzmir 1.278 işletme sayısı ile 7.sırada yer alırken, işletme başına düşen araç ve otomobil sayısı ile ilk sırada yer alıyor.

TUNCELİ’DE TEK BİR GALERİ YOK

Türkiye’de en düşük işletme sayısına sahip illere baktığımızda ise ilk sırada sıfır işletmeyle Tunceli yer alıyor. Bu şehirde kuşkusuz 2.el araç satılıyordur ama yetki belgesi olan 1 tane bile işletme yok. 2.el rakamlarına bakıldığında da 561 adetlik satışla Tunceli’nin son sırada olduğu görülüyor. Bu satış da ya il dışından yapılıyor ya da şahıs satışından oluşuyor.

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Express
Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
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