FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. ABD'den Ford Motor'a milyon dolarlık ceza!

ABD'den Ford Motor'a milyon dolarlık ceza!

15.11.2024 11:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ford Motor, ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ile yaptığı anlaşmada, geri çağırma gerekliliklerine uymadığı gerekçesiyle 165 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. NHTSA'dan yapılan açıklamada, , Ford Motor'un arızalı geri görüş kameralarına sahip araçları zamanında geri çağırmadığı ve ilgili yasanın gerektirdiği şekilde bilgi sağlamadığı ifade edildi.

ABD'den Ford Motor'a milyon dolarlık ceza!

Ford Motor, ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ile yaptığı anlaşmada, geri çağırma gerekliliklerine uymadığı gerekçesiyle 165 milyon dolar ceza ödeyecek. NHTSA'dan yapılan açıklamada, Ford Motor'un arızalı geri görüş kameralarına sahip araçları zamanında geri çağırmadığı ve ilgili yasanın gerektirdiği şekilde bilgi sağlamadığı aktarıldı.

Bu kapsamda şirket ile anlaşmaya varıldığı kaydedilen açıklamada, Ford Motor'un kabul ettiği 165 milyon dolar cezanın, kurum tarihinde en yüksek tutardaki ikinci ceza olduğu vurgulandı.

iStock-1284622508

65 MİLYON DOLARLIK ÖN ÖDEME YAPACAK

Açıklamada anlaşma çerçevesinde, Ford'un 65 milyon dolarlık ön ödeme yapacağı, şirketin performans yükümlülükleri için 45 milyon dolarlık harcama gerçekleştireceği ve 55 milyon dolarlık kısmın ertelendiği aktarıldı.

NHTSA'nın ek olarak Ford'un geri çağırma karar alma sürecini gözden geçirmesini ve gerekli değişiklikleri yapmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, şirketten geri çağırma kararlarının hızını artırmasının isteneceği kaydedildi.

2020'DE DE ÇAĞIRILMIŞTI

Ford'un 2020'de arka kamera sorunu nedeniyle 600 binden fazla aracı geri çağırması sonrasında NHTSA, 2021 yazında şirketin araçları zamanında geri çağırıp çağırmadığını belirlemek için soruşturma başlatmıştı.
NHTSA, Ford'un yanlış veya eksik bilgi sağladığını, diğer geri çağırmalar için zamanında rapor sunmadığını ve araç geri çağırma bilgilerinin kamuya açık olmasına tam olarak uymadığını öne sürmüş, Ford ise NHTSA'nın değerlendirmesine katılmadığını belirtmişti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ford Otomobil
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da deprem! 4,9 ile sallandı

Malatya'da deprem! 4,9 ile sallandı

Erdoğan "yeni süreç" demişti; beklenen adım her an gelebilir

Erdoğan "yeni süreç" demişti; beklenen adım her an gelebilir

Enflasyonda beklentiler değişti

Enflasyonda beklentiler değişti

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti...

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti...

Yunanistan'dan kapıda vize kararı!

Yunanistan'dan kapıda vize kararı!

Sarı metal almak isteyenler dikkat! Altın son haftanın en düşük seviyelerinde!

Sarı metal almak isteyenler dikkat! Altın son haftanın en düşük seviyelerinde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.