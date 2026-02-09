FİNANS

Açık Açık 36. Bölüm | ASUZU CEO'su Tuğrul Arıkan: Bizim Avrupa'ya Avrupa'nın da bize ihtiyacı var

Açık Açık her hafta yeni bölümleriyle Türkiye’nin yeni nesil ekonomi ve finans kanalı finansZone’da gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Açık Açık’ın bu bölümünde Güzem Yılmaz Ertem’in konuğu Anadolu Isuzu CEO’su Tuğrul Arıkan oldu. Otomotiv sektöründe mevcut kur dengesiyle, sorunun talepten çok karlılık olduğunu savunan Arkan gündemdeki Türkiye’nin Made in Europe’a dahil olmama ihtimaliyle ilgili de net konuştu: "Bizim Avrupa'ya Avrupa'nın da bize ihtiyacı var."

Devrim Karadağ

Finans ve ekonomi konularını farklı bakış açılarıyla ele alan YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 36. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Açık Açık’ın 36. bölümünde, Anadolu Isuzu CEO’su Tuğrul Arıkan önemli açıklamalarda bulundu.

Küresel ticaret savaşlarının gölgesinde otomotiv sektörünün geleceğinin, Türkiye’nin Avrupa ile sanayi entegrasyonunun ve Anadolu Isuzu’nun büyüme stratejisinin tüm boyutlarıyla ele alındığı programda Arıkan, 2026 ve 2027 beklentilerine de değindi.

AÇIK AÇIK'IN 36. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Programın başında küreselleşmenin aldığı darbelerin, artan korumacılık eğilimlerinin ve ticaret savaşlarının otomotiv sektörüne nasıl yansıyacağı konuşulurken; Anadolu Isuzu’nun Özbekistan yatırımıyla Orta Asya’da nasıl bir üretim ve ihracat merkezi oluşturmayı hedeflediğini, ticari araç tarafında bölgesel rekabet dengelerinin nasıl değiştiğini ve bu yatırımın şirketin uzun vadeli büyüme planlarındaki yeri detaylı biçimde ele alındı.

Açık Açık 36. Bölüm | ASUZU CEO su Tuğrul Arıkan: Bizim Avrupa ya Avrupa nın da bize ihtiyacı var 1

Tuğrul Arıkan, Özbekistan operasyonlarının birkaç yıl içinde Türkiye operasyonlarının ölçeğini aşabilecek bir noktaya gelmesini hedeflediklerini vurguladı.

Made in Europe projesine Türkiye’nin dahil olmaması ihtimalinin otomotiv sektöründe yaratabileceği riskler de masaya yatırılırken, ekonomi yönetiminin izlediği değerli Türk Lirası politikasının katma değerli üretim yapan otomotiv şirketleri üzerindeki etkileri üzerinde duruldu.

Açık Açık 36. Bölüm | ASUZU CEO su Tuğrul Arıkan: Bizim Avrupa ya Avrupa nın da bize ihtiyacı var 2

Anadolu Isuzu CEO’su Tuğrul Arıkan'ın program boyunca yaptığı açıklamalardan öne çıkan bölümler şöyle;

"STRATEJİMİZİ ONA GÖRE YAPTIK, ÖZBEKİSTAN'DA YATIRIMIMIZI YAPTIK"

"Amerika ve Çin ile başlayan ticaret savaşları tüm ülkelere yayıldı. Herkes kendisini korumaya çalışıyor. Bu devam edecek gibi görünüyor. Biz de önlemlerimizi aldık, stratejik adımlarımızı atıyoruz. İlk adım olarak da Özbekistan'daki yatırımımızı yaptık."

TÜRKİYE’NİN MADE İN EUROPE’A DAHİL OLMAMA İHTİMALİ: "BU OLDUĞU ANDA..."

"Endişe ettiğimiz tarafları var. Türkiye'nin içinde olmadığı bir durum olursa sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor olabilir. Kamu alımlarında öncelik ve kredilendirme opsiyonlar Made in Europe araçlarına verilecek. Bazı ülkeler yüzde 70 oranı talep ediyor. Bu çok iddialı bir rakam. Bu çok büyük bir değişim. Bu olduğu anda bütün araçlarla ilgili yeniden çalışmamız lazım. Bu maliyeti de artıracaktır. Otobüs ve kamyon genelinde Türkiye'den Avrupa'ya çok ciddi bir araç gidiyor. Bunun bir anda değişimine imkan yok. Avrupalı üreticilerin çoğu da Türkiye'den malzeme alıyor. Özetle çok belirsizlik var. Bu konuda çok ısrarcı olmalıyız. Umarım bizim düşündüğümü gibi kötü bir karar çıkmaz. Bizim Avrupa'ya ihtiyacımız var ama Avrupa'nın da bize ihtiyacı var. Bu çok açık."

Açık Açık 36. Bölüm | ASUZU CEO su Tuğrul Arıkan: Bizim Avrupa ya Avrupa nın da bize ihtiyacı var 3

"ŞU ANDA SORUNUMUZ TALEPTEN ÇOK KARLILIK"

"Otomotiv sektörünü özellikle bu kur, enflasyon, ücret bu üçlü dengesizlik diyelim çok olumsuz etkiledi. Bizim satışlarımızda talebimizde Avrupa dahil olmak üzere talep çok iyiydi. Türkiye'de de talep baskı altındaydı ama çok anormal şekilde düşmedi. Ama bizim şu anda sorunumuz talepten çok karlılık. Biz bu kur dengesiyle karlılığı yönetemiyoruz. Gerçekten çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Büyük baskı altındayız."

"2026'DA DA 2027'DE DE BUNU HİSSEDECEKLER"

"Biz her zaman yatırımcımıza şunu söylüyoruz, biz sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir bir büyüme yapacağız. Bunu da hep hissedeceksiniz. 2026'da da 2027'de de yatırımcımız bunu hissedecek."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Isuzu
En Çok Aranan Haberler

