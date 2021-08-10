Ağustos ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu! İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor.
Bu süreçte artan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 159 bin 900 liraya ulaştı. İşte en ucuz sıfır otomobiller...
Alfa Romeo Giulia 889 bin 950 lira
Audi A3 Sportback 464 bin 578 lira
BMW 118i 509 bin 400 lira
Citroen C3 181 bin 800 lira
Dacia Sandero 164 bin 900 lira
Fiat Egea 159 bin 900 lira
Honda Civic Sedan 312 bin 600 lira
Hyundai i20 161 bin 623 lira
KIA Rio 175 bin 900 lira
Mercedes A200 541 bin lira
Mitsubishi Space Star 189 bin 900 lira
Nissan Micra 208 bin 500 lira
Opel Corsa 189 bin 900 lira
Peugeot 208 199 bin lira
Renault Clio 169 bin 900 lira
Seat Ibiza 177 bin lira
Skoda Fabia 209 bin 300 lira
Toyota Corolla 220 bin 200 lira
Volkswagen Polo 216 bin 200 lira
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