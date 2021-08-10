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  4. Ağustos ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu! İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları

Ağustos ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu! İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları

10.08.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, haziran ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırırken fiyatlar gün geçtikçe artıyor. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, ağustos ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!

Ağustos ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu! İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor.

Bu süreçte artan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 159 bin 900 liraya ulaştı. İşte en ucuz sıfır otomobiller...

AĞUSTOS AYI EN UCUZ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI

alfa_romeo

Alfa Romeo Giulia 889 bin 950 lira

auudi

Audi A3 Sportback 464 bin 578 lira

bmw

BMW 118i 509 bin 400 lira

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citroen

Citroen C3 181 bin 800 lira

dacia

Dacia Sandero 164 bin 900 lira

fıatt

Fiat Egea 159 bin 900 lira

honda

Honda Civic Sedan 312 bin 600 lira

hyundai

Hyundai i20 161 bin 623 lira

kia

KIA Rio 175 bin 900 lira

mersedes benz

Mercedes A200 541 bin lira

mitsubishi

Mitsubishi Space Star 189 bin 900 lira

nissan

Nissan Micra 208 bin 500 lira

opel

Opel Corsa 189 bin 900 lira

peugeot

Peugeot 208 199 bin lira

renault logo

Renault Clio 169 bin 900 lira

seat

Seat Ibiza 177 bin lira

skodaa

Skoda Fabia 209 bin 300 lira

toyota logo

Toyota Corolla 220 bin 200 lira

volswagen

Volkswagen Polo 216 bin 200 lira

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