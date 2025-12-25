FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Alfa Romeo’nun sınırlı üretim ile gelen iki yeni modeli tanıtıldı!

Alfa Romeo, küresel pazarlarda sınırlı sayıda satışa sunulacak yeni özel üretim modelleri Giulia Quadrifoglio Collezione ve Stelvio Quadrifoglio Collezione'yi tanıttı.

Alfa Romeo’nun sınırlı üretim ile gelen iki yeni modeli tanıtıldı!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın 115 yıllık geçmişine ve sportif mirasına atıfta bulunan yeni modeller, Avrupa, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Afrika, Çin ve Japonya pazarlarında 63'er adet sınırıyla satışa çıkacak.

"ROSSO VİLLA D'ESTE" RENGİNDEN İLHAM ALINDI

Modellerde 520 HP gücünde 2.9 litrelik V6 motor yer alıyor. Standart olarak sunulan "akrapovic" egzoz sistemiyle donatılan araçlarda, karbon-seramik fren sistemi, parlatılmış eloksal kaplamalı fren kaliperleri ve teknik özellikleri destekleyen hafif yapılı karbon fiber tavan bulunuyor.

Modellerin tasarımında 33 Stradale'nin "Rosso Villa D’Este" renginden ilham alındı. Bu kapsamda Giulia için daha koyu tonlara sahip "Rosso Collezione Giulia", Stelvio için ise daha parlak "Rosso Collezione Stelvio" renkleri geliştirildi. Araçların ön logosu, ayna kapakları, orta tünel ve ön panel kaplamalarında karbon fiber detaylar kullanıldı.

Cassino fabrikasında üretilen araçların iç mekanında kırmızı dikişli deri döşeme, karbon fiber gövdeli Sparco koltuklar ve deri döşemeli kapı panelleri yer alıyor. Her bir araçta, "1 di 63 Collezione" (63 taneden 1'i) ibaresiyle başlayan ve o araca özel numaralandırılmış plaketler bulunuyor.

QUADRİFOGLİO'NUN 102 YILLIK LOGOSU BULUNUYOR!

Quadrifoglio logosu, ilk kez 1923 yılında pilot Ugo Sivocci'nin Alfa Romeo RL ile Targa Florio'yu kazanmasıyla markanın tarihinde yerini aldı. 1963 yılında ise Giulia Ti Super modeliyle ilk kez bir seri üretim otomobilde kullanılan logo, markanın yüksek performanslı araçlarını simgeliyor.

Yeni koleksiyon, 1963 yılına ve bu tarihteki seri üretim başlangıcına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. "Instant Classics" sertifikasına sahip modeller, markanın "İtalyan, Sportif ve Kırmızı" değerlerini temsil ederken, "estetik, teknik ve mükemmelliği" bir araya getirmeyi hedefliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dijital hizmetler vergisi düşürüldüDijital hizmetler vergisi düşürüldü
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu mu?TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu mu?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Alfa Romeo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.