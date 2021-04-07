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Alman gazete: TOGG, Tesla, Volkswagen ve diğer rakiplere meydan okuyacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.04.2021 17:05 | Son Güncelleme

Almanya'nın günlük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'da (FAZ) yer alan haberde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği elektrikli otomobilin tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi ve “akıllı” olmayı garanti ederek, Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere meydan okuyacağı belirtildi.

Alman gazete: TOGG, Tesla, Volkswagen ve diğer rakiplere meydan okuyacak

Haberde, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in 1961'de başlattığı "Devrim" projesinin yola bir devrim katamadığına yer verilerek, 60 yıl sonra Gürsel'in halefi Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2023'te Cumhuriyetin 100. yılında Türk otomobilinin devrim yaratma hayalini gerçekleştirmek istediği kaydedildi.

''TÜRKİYE, TESLA VE VOLKSWAGEN'E MEYDAN OKUYOR''

FAZ, Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için faaliyetlerini sürdüren TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'la röportaj yaparak, sayfalarında, elektrikli otomobillerde "Türkiye, Tesla ve Volkswagen’e meydan okuyor" başlığıyla Türkiye'nin Otomobili'ne dair bir analiz habere yer verdi.

Haberde, Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için faaliyetlerini sürdüren TOGG'un, yüzde 100 elektrikli otomobilin tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi garanti ettiği ve yarım saat içinde şarj istasyonunda yüzde 80 şarj olacağına yer verilerek, otomobilin rekabetçi fiyata sahip olacağı belirtildi.

Haberde, “Söz konusu elektrikli otomobil, Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere meydan okuyacak.” denildi.

TOGG'un fabrikasının yapım aşamasında olduğuna yer verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Üreticinin adı TOGG ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş. 27 yıl boyunca Bosch Grubu'ndaki kariyer basamaklarını tırmanarak Bosch’un elektrikli araçlar bölümünde başkan yardımcısı oldu. Şimdi otomotiv mühendisliğinde devrim yaratmak istiyor. Bu girişim bundan daha iddialı olamazdı. Zira fiilen bakıldığında bu şirket sıfırdan başlayıp yıl bazında 175 bin aracı piyasaya sürecek.”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının TOGG’un planlarını etkilemediğine işaret edilen haberde, “Henüz üretim tesisleri inşa aşamasında. Fakat salgın dönemi bile Karakaş’ı korkutmuyor. Karakaş, Bilişim Vadisi'ndeki şirket merkezinde 2022'nin sonunda, son çeyrekte, ilk seri üretim araçlar bantlardan çıkacak diyor.” denildi.

AKILLI BİR CİHAZ

Haberde, TOGG’un üretimi için “otomobil” kelimesi yerine, “akıllı bir cihaz” demeyi tercih ettiğine vurgu yapıldı.

FAZ'ın haberinde, Karakaş’ın ofisine ilişkin bilgilere de yer verilerek, "Patronun kendisi, mavi bir yelek ve göğsünün sağ üst kısmında isminin yazdığı iş üniforması giyerek herkese iyi bir örnek oluşturuyor…. Karakaş'ın yüksek masanın arkasındaki ofis duvarları, notlar, çizelgeler, grafikler ve post-it notlarla dolu yazı tahtaları ile asılı.” bilgisi aktarıldı.

Haberde, TOGG’un insanların gelecekte hareketliliği nasıl hayal ettiğine dair anketler gerçekleştirdiği ve bu fikirlerden yola çıkarak TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında "meteorolojik verilerin paylaşımına ilişkin" protokol imzalandığı da anlatıldı.

TOGG’un iştiraklerinin Türk ekonomisinin büyük oyuncuları olduklarına vurgu yapılarak, “TOGG'un sahipleri, Türkiye ekonomisinin önde gelenleri. hükümet de TOGG’u destekliyor. Basında çıkan haberlere göre hükümet 30 bin araç satın alacağı konusunda kesin bir taahhütte bulundu. TOGG gibi büyük yatırımcılar için avantajlar da söz konusu. Örneğin vergi indirimleri.” denildi.

BİLEŞENLERİN ÇOĞU TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

TOGG’un otomobilinin bileşenlerinin çoğunun Türkiye’de üretileceğine vurgu yapılan haberde, " TOGG'un tasarımı İtalya'dan, düşünce çalışmalarının bir kısmı Amerika'dan ve batarya hücreleri Almanya'dan. Batarya hücreleri aslında, 2022'den itibaren Daimlerin de tedarikçisi olan Çinli üretici Farasis'in Bitterfeld fabrikasından gelecek. Ancak bileşenlerin çoğu Türkiye'de üretilecek. Üretim başlangıcında Türkiye’nin payı yüzde 51 oranında olacak ve sonrasında artacak." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Türkiye'de batarya ile çalışan araç yapmak isteyen tek üreticinin TOGG olmadığına yer verilerek, “Minibüs üreticisi Karsan, elektrikle çalışan otobüslerini şimdiden Almanya'ya sattı; pilleri BMW’den temin ediliyor. Erdoğan geçtiğimiz günlerde sürücüsüz çalıştırılabilen bir modelde poz verdi. Geçen ay medyada, bu yıl İstanbul'da banttan çıkacak olan elektrikli bir traktör haberi yer aldı. Ortak girişimci Ford Otosan, elektrikli binek otomobilleri Türkiye pazarına getirmek istiyor. Otomobil şirketleri Chrysler, Renault, Toyota ve Hyundai zaten burada otomobil üretimi yapıyor ve muhtemelen ülkede şarj istasyonlarının altyapısı kurulduğunda elektrikle çalışan otomobilleri de üreteceklerdi.” yorumuna yer verildi.

Haberin muhabiri Andreas Mihm'in, haberi sonunda "TOGG ismini bir yerlere not edin." ifadesini kullanması ise dikkati çekti.

(AA)

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