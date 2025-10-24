FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor! En çok satan modelleriydi: Üretimleri duracak

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı Avrupa'yı vurdu. Çinli teknoloji grubuna ait olan Nixperia, "artık çip vermeyi garanti edemeyiz" demesi ile Volkswagen Golf ve Tiguan’ın üretimini durdurmaya karar verdi. Bunun dışında, beyaz eşyadan teknolojik aletlere kadar pek çok ürünün etkilenmesi bekliyor.

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor! En çok satan modelleriydi: Üretimleri duracak
Ezgi Sivritepe

Çin'den gelen elektrikli otomobil üretim rüzgarı Avrupa'nın otomobil devlerini vurmuştu. Son olarak ise Çin ile ABD arasında devam eden ticaret savaşlarından Avrupa'nın otomobil devleri etkilenmeye başladı. Çinli teknoloji grubu Wingtech’in bir parçası olan Nexperia’nın kontrolü, ABD’nin baskısı ile Hollanda’ya geçti.Avrupa'nın çip tedariğinin yüzde 40'ını karşılayan şirkete, Çin, parça ihracatını yasaklayarak tepki gösterdi.

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor! En çok satan modelleriydi: Üretimleri duracak 1

GOLF VE TİGUAN ÜRETİLMEYECEK Mİ?

Volkswagen, çip sıkıntısı nedeniyle Golf ve Tiguan modellerinin üretildiği Wolfsburg’daki ana tesisinde işleri durdurma hazırlığına başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren işlerin durabileceği iddia ediliyor. Almanya’da 727 bin kişinin istihdam edildiği otomotiv sektörünü olumsuz etkileyebileceği konuşuluyor.

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor! En çok satan modelleriydi: Üretimleri duracak 2

10 EKİM SONRASI KRİZ BAŞLADI

Konuya yakın bir kaynak, Reuters’a yaptığı açıklamada kısa vadede üretimin süreceğini ancak belirsizliğin arttığını söyledi.
Nixperia’nın yılda milyarlarca adet ürettiği çiplerin üretiminin durması ve 10 Ekim tarihli "Artık çip tedarikini garanti edemeyiz" yazısının ardından kriz başladı. Normale dönüşün aylar alabileceği belirtiliyor.

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor! En çok satan modelleriydi: Üretimleri duracak 3

Çin’in Nexperia ürünlerinin ihracatını yasaklamasıyla birlikte tedarik zincirlerinde ciddi aksaklıklar yaşanabileceği ifade ediliyor. Volkswagen, BMW ve Mercedes gibi üreticileri doğrudan etkileyebilir.

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor! En çok satan modelleriydi: Üretimleri duracak 4

VOLKSWAGEN AÇIKLAMA YAPTI

Volkswagen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, üretim durma riskini artık tamamen göz ardı edemeyeceğini çalışanlarına bildirmişti. Volkswagen’in lüks markası Porsche’nin sözcüsü ise üretimin şu anda normal şekilde sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: Sözcü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın akın gitmeye başladılar!Akın akın gitmeye başladılar!
Kredi faizlerini işaret etti '2026' detayını açıkladı!Kredi faizlerini işaret etti '2026' detayını açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
Çin Volkswagen Golf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.