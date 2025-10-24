Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor! En çok satan modelleriydi: Üretimleri duracak

Çin'den gelen elektrikli otomobil üretim rüzgarı Avrupa'nın otomobil devlerini vurmuştu. Son olarak ise Çin ile ABD arasında devam eden ticaret savaşlarından Avrupa'nın otomobil devleri etkilenmeye başladı. Çinli teknoloji grubu Wingtech’in bir parçası olan Nexperia’nın kontrolü, ABD’nin baskısı ile Hollanda’ya geçti.Avrupa'nın çip tedariğinin yüzde 40'ını karşılayan şirkete, Çin, parça ihracatını yasaklayarak tepki gösterdi.

GOLF VE TİGUAN ÜRETİLMEYECEK Mİ?

Volkswagen, çip sıkıntısı nedeniyle Golf ve Tiguan modellerinin üretildiği Wolfsburg’daki ana tesisinde işleri durdurma hazırlığına başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren işlerin durabileceği iddia ediliyor. Almanya’da 727 bin kişinin istihdam edildiği otomotiv sektörünü olumsuz etkileyebileceği konuşuluyor.

10 EKİM SONRASI KRİZ BAŞLADI

Konuya yakın bir kaynak, Reuters’a yaptığı açıklamada kısa vadede üretimin süreceğini ancak belirsizliğin arttığını söyledi.

Nixperia’nın yılda milyarlarca adet ürettiği çiplerin üretiminin durması ve 10 Ekim tarihli "Artık çip tedarikini garanti edemeyiz" yazısının ardından kriz başladı. Normale dönüşün aylar alabileceği belirtiliyor.

Çin’in Nexperia ürünlerinin ihracatını yasaklamasıyla birlikte tedarik zincirlerinde ciddi aksaklıklar yaşanabileceği ifade ediliyor. Volkswagen, BMW ve Mercedes gibi üreticileri doğrudan etkileyebilir.

VOLKSWAGEN AÇIKLAMA YAPTI

Volkswagen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, üretim durma riskini artık tamamen göz ardı edemeyeceğini çalışanlarına bildirmişti. Volkswagen’in lüks markası Porsche’nin sözcüsü ise üretimin şu anda normal şekilde sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Sözcü