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Altın ve kampanyalar onları vurdu: 20 beklerken 5 oldu

İkinci el araç piyasası adeta durma noktasına geldi. Galericiler, altın fiyatlarındaki dalgalanma ve sıfır araç kampanyalarını işaret ederken bir galericinin "Geçen hafta 3 avuç altına araba sattım" sözleri dikkat çekti.

Altın ve kampanyalar onları vurdu: 20 beklerken 5 oldu
Hande Dağ

Galericiler son günlerde piyasadaki büyük bir durgunluk nedeniyle dertli. Otomobile yatırım gözüyle bakanların da artık fikirlerini değiştirmeye başladığı öğrenildi.

Altın ve kampanyalar onları vurdu: 20 beklerken 5 oldu 1

"AŞIRI BİR DURGUNLUK VAR"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir galerici "Son 6 aydır çok büyük bir durgunluk yaşadık" derken bir başkası da "Aşırı bir durgunluk var. Açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Altın ve kampanyalar onları vurdu: 20 beklerken 5 oldu 2

Altındaki dalgalanma ve sıfır otomobil kampanyalarının galericileri vurduğu aktarıldı. İkinci el araç piyasasının durma noktasına geldiği belirtildi.

Bir başka yetkili "Çok yüksekten insanların arabasını satıp altın alması, sonra 1 milyona sattıkları araba karşılığında aldıkları altının 800 bin liraya düşmesinden dolayı araç alamıyorlar ve piyasa kilitlendi" dedi.

Altın ve kampanyalar onları vurdu: 20 beklerken 5 oldu 3

"SEZONA GÖRE MESELA 15-20 ARABA SATMAMIZ GEREKİRKEN 5 TANE ARABAYI ZOR SATTIK"

Bir başkası ise "Sezona göre mesela 15-20 araba satmamız gerekirken 5 tane arabayı zor sattık. Yani 4-5 araba. O da zaten masrafları zor kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

Altın ve kampanyalar onları vurdu: 20 beklerken 5 oldu 4

Sıfır araç satışındaki kampanyalar ve altındaki sert düşüşün en çok galericileri etkilediği kaydedilirken ikinci el araç piyasasında ciddi bir durgunluk yaşandı.

Bir arabadan örnek veren yetkili, söz konusu arabanın 3 milyon TL olduğunu, sıfırı 3 milyon 500 bin TL olunca müşterinin de sıfır almayı tercih ettiğini vurguladı.

Altın ve kampanyalar onları vurdu: 20 beklerken 5 oldu 5

"GEÇEN HAFTA 3 AVUÇ ALTINA ARABA SATTIM"

Bir başkası ise "Geçen hafta 3 avuç altına araba sattım. Tatil ayı olduğu için genelde insanlarımız tatile gidiyor. O yüzden biraz durgunluk var" şeklinde konuştu.

Altın ve kampanyalar onları vurdu: 20 beklerken 5 oldu 6

O durgunluk ikinci el araç satışlarına da yansıyınca bazı galericilerin fiyatları düşürdüğü belirtilirken kimisinin de sabit tutarak piyasanın tekrar canlanmasını beklediği aktarıldı.

Bir galerici "Şu anda müşteriler için bence fiyatlar cazip. Fiyatlar yüzde 10 ile 15 oranında düştü" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil ikinci el araç
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