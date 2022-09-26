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Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar ve fiyatlar düştü! Sıfır otomobilde ise...

26.09.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasası için Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatların önüne geçmek için uyguladığı düzenleme sonrası fiyatlarda yüzde 15 civarı indirim oldu. Fiyatların düşmesine rağmen satışlardaki düşüş devam etmekte. Galerici esnafı iş yapamamaktan şikayet ederek fiyatların bu rakamların aşağıya inmeyeceğini öngördü. İşte otomobil piyasasıyla ilgili son dakika gelişmesi...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar ve fiyatlar düştü! Sıfır otomobilde ise...

Vatandaşlar hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini araştırırken yeni bir gelişme yaşandı. Fahiş fiyatlarla karşı karşıya olan otomobil sektörüne yönelik alınan kararlar sonrası otomobil pazarında satışlar düştü. Öte yandan fiyatlarda yüzde 15 ila 20 arasında gerileme kaydedildi. Fiyatlardaki düşüşe rağmen satışlar artmadı. İkinci el satışlarındaki Ağustos ayındaki düşüş, Temmuz ayında devam etti. Satışlar geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü.

Galericiler araba fiyatlarının yüzde 20'lere kadar düştüğünü belirterek bunun satışlara yansımadığını söyledi. Esnaf dükkanları açtğı gibi siftah yapmadan kapatıyor. Galericiler eskiden ayda en az 10-15 araç satarken şimdi 2-3 tane bile satılsa bile çok iş yaptığını zannettiklerini söyledi.

FİYAT SORAN BİLE YOK

Oto çarşılarında eskiden adım atacak yer bulunmayan alan şimdilerde bomboş. Araç alımları bir yana fiyat sormaya bile insanlar artık gitmiyor.

Yeni düzenleme ile insanların kafasının karıştığını söyleyen esnaf fiyatların bundan daha aşağı gitmeyeceğini söyledi.

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SIFIR ARAÇ FİYATLARI ARTIYOR

Sıfır araç fiyatları artmaya devam ediyor. Sıfır kilometrede 400 binin altında sadece 4 otomobil kaldı.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 azalarak 458 bin 446 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları, yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet ve hafif ticari araç satışları yüzde 5,2 azalışla 103 bin 903 adet oldu.

YERLİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 43,31'E YÜKSELDİ

Yılın ilk 8 ayında toplam 458 bin 446 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 198 bin 561 oldu. İthal araç satışı ise 259 bin 885 olarak belirlendi.

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'in ilk 8 ayında yüzde 43,10 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde 43,31'e yükseldi.

Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 56,89'dan 56,68'e geriledi.

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YERLİDE İLK 3; FİAT, RENAULT VE FORD

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği 83 bin 846 adetlik satışın 82 bin 818'i Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 58 bin 545 toplam satışın 39 bin 97'si yerli üretim olan Renault ve 41 bin 424 toplam satışın 35 bin 505'i yerli üretim olan Ford takip etti.

Toyota, 30 bin 181'lik toplam satış içerisinde 22 bin 21 yerli satışla dördüncü, Hyundai de 30 bin 457 toplam satış içerisinde 18 bin 643 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Ayrıca toplam satışlarda ithal araçlarının payı daha fazla olmasına karşın, ilk 5 içerisinde yerli üretim yapan 4 marka yer aldı.

İTHAL SATIŞLARDA VOLKSWAGEN İLK SIRADA

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-ağustos döneminde gerçekleştirdiği 39 bin 525 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen'i, 23 bin 861 adetlik satışla Dacia, 20 bin 684 satışla Opel, 19 bin 448 satışla Renault ve 17 bin 950 satışla Peugeot izledi.


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Anahtar Kelimeler:
Otomobil ikinci el araba
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