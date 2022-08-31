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Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışların yüzde 90'ını onlar oluşturuyordu! Fiyatlar yüzde 10...

31.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini araştırırken yeni bir gelişme yaşandı. Sıfır otomobiller için getirilen 6+6 şartı sonrası ikinci el araç piyasasında fiyat durumu merak edilmeye başlandı. Oto galericiler ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun devam etmesiyle birlikte fiyatlarında düşüş olacağını öngörüyor.

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışların yüzde 90'ını onlar oluşturuyordu! Fiyatlar yüzde 10...

ÖTV indirim beklentisiyle araba almak isteyenler beklemeye geçti. 'Otomobil fiyatları düşecek mi?' sorusu gündemden düşmezken, galericilerden fiyat açıklaması geldi.Galericiler ikinci el otomobil piyasasında gerçek alıcıların kaldığını belirtirken, bu süreç devam ederse ikinci el otomobillerde yüzde 5 veya 10 arasında bir indirimin olabileceğini söyledi. Geçen aylara bakıldığında piyasayı yüzde 90 oranında al-sat yapan vatandaşların yönettiğini belirten galericiler, şu anda yeni düzenleme ile piyasada al-sat yapan vatandaşların kalmadığını belirtti.

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'ARAÇ SATIŞLARININ YÜZDE 90’INI AYAKTA AL-SAT YAPANLAR OLUŞTURUYORDU'

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluğu al-sat yapan vatandaşın çekilmesine bağlayan oto galerici Yılmaz Kebapçı, “İkinci el piyasası şu anda durgun seviyede. Geçen aylara göre daha da durağan ilerliyoruz. Geçen aylarda çok fazla piyasada al-sat yapanlar vardı. Araç satışlarının yüzde 90’ını ayakta al-sat yapanlar oluşturuyordu. Şu anda düzenlemelerin ardından sadece gerçek biniciler kaldı. Ayda 11, 12 tane araç satıyordum, şimdi ise 1 veya 2 tane anca satıyorum. Krediler düşüşte biraz daha düşerse piyasa canlanabilir. Her sene bu mevsimlerde araç piyasası durgun olur. Kimi fındığa kimisi tatile gitti. Eylül ayında da insanlar çocuklarının okul telaşına düşüyor. Şu an ki durgunluk normal, her sen yaşadığımız bir durum. Bu durum 9’uncu ve 10’uncu aydan sonra hareketlilik başlar, piyasa canlanır. Piyasalar hızlanırsa tekrardan aylık satışlarımıza dönebiliriz. Araçlara talep olmamaya devam ederse indirim devam eder. Yaklaşık yüzde 5 ve 10 arası indirim olur” dedi.

“ARAÇ SATIŞINDAKİ DÜZENLEME GALERİCİLERE OLUMLU YANSIYACAKTIR”

İkinci el otomobil piyasasının durağan süreci devam ederse otomobillerde indirim beklentisi olacağını söyleyen Galerici Yakup Macit, “İkinci el piyasasında şu anda bir hareketlilik yok. Yaklaşık 4 aydan beri piyasa durgun. Dengesiz piyasa halen devam ediyor. Çok fazla al-sat yapan insan vardı. Şu anda onlar çekildi. Piyasada araç var. Sıfır araçlara bir önlem alındı. Bizim için daha iyi oldu bu düzenlemeler. Piyasayı yüksek fiyata sokanlar vardı, düzenleme sayesinde bunlar şu anda durdu” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil otomotiv
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