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Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

04.08.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini araştırırken yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi ve Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı herkesin araç ihtiyacını mayıs ve haziran ayında çözerek tatile gittiğini, bu nedenle şimdilerde ikinci el otomobil satışlarında yüzde 50’ye yakın düşüş olduğunu söyledi. Öte yandan otomobil fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Otomobil fiyatları düşecek mi? Soruları gündemden düşmezken, araba almak isteyen herkes ikinci el otomobilleri araştırmaya başlamıştı. Bununla beraber ikinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi ve Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı ikinci el otomobil satışlarında yüzde 50’ye yakın düşüş olduğunu söyledi. Araç fiyatları ile ilgili önümüzdeki süreçte fazla fiyat artışı oluşmayacağını ifade eden Batı, "Şu anda satışlar stabil hale geldi. Ayın 2-3'ü itibarıyla otomobil fiyatlarında yüzde 3- 5 arasında sıfır araçlarda artış oldu. Bu ikinci ele yansımayacak. İkinci el piyasasında bir miktar köpük oluşmuştu ve o köpüğü dengeleyecek ikinci el piyasası. Çok artış asla öngörmüyoruz” diye konuştu.

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15 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi ve Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, "İkinci el otomotiv sektörü son geçtiğimiz 1 aya kadar iyiydi. Bayram tatilinin girmesi ve tatil nedeniyle herkes araç ihtiyacını mayıs ve haziran ayında çözerek tatile ya da memleketlerine döndü. Satışlarımızda yüzde 40-50 arasında düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalar araç satışı açısından normale dönecektir. İnsanlar tatilden döndüğünde okulların açılması sürecinde herkesin sıfır ya da ikinci el araç ihtiyacı olacak. Bundan dolayı piyasanın 15 Ağustos’tan itibaren normale döneceğini düşünüyoruz. Şu anki darlığı aşacağız diye düşünüyorum” dedi.

OTOMOBİL FİYATLARI ARTACAK MI?

Önümüzdeki süreçte fazla fiyat artışı oluşmayacağını ifade eden Batı, "Şu anda satışlar stabil hale geldi. Ayın 2-3'ü itibarıyla otomobil fiyatlarında yüzde 3- 5 arasında sıfır araçlarda artış oldu. Bu ikinci ele yansımayacak. İkinci el piyasasında bir miktar köpük oluşmuştu ve o köpüğü dengeleyecek ikinci el piyasası. Çok artış asla öngörmüyoruz” diye konuştu.

ikinci-el oto

‘BAYİLERE YETERLİ ARAÇ GELMİYOR’

Otomobil bayilerine fazla araç gelmediğini belirten Batı, “Bunun sebebi herkesin bildiği gibi birkaç yıldır süren çip krizi ve kablo krizinden kaynaklı. Bir bayi yaklaşık 1 ayda yüz araç satacak kapasitesi varsa maksimum 20-25 araç arası geliyor ve bunu herkese yetiştiremiyorlar. Bu kısıtlama biraz daha devam edecek. Ama en önemlisi Çin ve Tayvan arasında olabilecek olası savaş pozisyonu her şeyin önüne geçti. Elektronik, otomobil ve çiple ilgili kullanılan her malzeme için çünkü dünyada üretilen çipin 3'te 2'den fazlası Tayvan'da üretiliyor. Orada olacak askeri hareket ya da başka bir şey dünyadaki elektronik, araçlar, uçakları da dahil edilebilir, TV, laptop aklınıza gelen her şeyde ciddi bir fiyat artış olabilir. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez ve olursa dünya için iyi olmaz ve bu sorun büyüyüp gider" ifadelerini kullandı. (DHA)

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