Araba alacaklar dikkat! Satışlar yüzde 17 azaldı! Fiyatlar ise...

ÖTV indirimi beklentisi ve sıfır otomobiller için getirilen 6+6 şartı sonrası araç sahipleri beklemeye geçti. Fahiş fiyatlarla karşı karşıya olan otomobil sektörüne yönelik alınan kararlar sonrası otomobil pazarında satışlar düştü. Öte yandan fiyatlarda yüzde 5 ila 10 arasında gerileme kaydedildi.
2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 8,5 oranında azaldı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında azalarak 458.446 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 9,4 oranında azalarak 354.543 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2 azalarak 103.903 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Ağustos ayında yüzde 17,3, otomobil pazarı %21,3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,3 oranında azaldı.
2022 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ağustos ayına göre %17,3 azalarak 48.336 adet oldu.
2022 Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüde 21,3 azalarak 35.230 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 azalarak 13.106 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,2 azaldı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,1 azalış gösterdi.
Otomobil pazarı segmentlere göre;
Pazarın yüzde 88,3’ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
C segmenti otomobiller 176.358 adetle yüzde 49,7 pay,
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%40,2 pay, 142.559 adet) oldu. SUV otomobilleri;
yüzde 36,9 pay ve 130.856 adet satış ile Sedan,
Otomobil pazarı motor tipine göre;
Benzinli otomobil satışları 250.401 adetle yüzde 70,6 pay,
Dizel otomobil satışları 60.316 adetle yüzde 17 pay,
Hibrit otomobil satışları 34.265 adetle yüzde 9,7 pay,
Otogazlı otomobil satışları 6.278 adetle yüzde 1,8 pay aldı.
Otomobil pazarı motor hacmine göre;
1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 10,8 azalarak yüzde 88,5 pay,
1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 42 azalarak yüzde 0,7 pay,
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 275.308 adetle yüzde 77,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 79.235 adetle yüzde 22,3 pay aldı.
Otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların;
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;
Van gövde tipi yüzde 74,4 pay ve 77.310 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;
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