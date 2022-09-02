Araba alacaklar dikkat! Satışlar yüzde 17 azaldı! Fiyatlar ise...

ÖTV indirimi beklentisi ve sıfır otomobiller için getirilen 6+6 şartı sonrası araç sahipleri beklemeye geçti. Fahiş fiyatlarla karşı karşıya olan otomobil sektörüne yönelik alınan kararlar sonrası otomobil pazarında satışlar düştü. Öte yandan fiyatlarda yüzde 5 ila 10 arasında gerileme kaydedildi.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 8,5 oranında azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında azalarak 458.446 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 9,4 oranında azalarak 354.543 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2 azalarak 103.903 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Ağustos ayında yüzde 17,3, otomobil pazarı %21,3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,3 oranında azaldı.

2022 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ağustos ayına göre %17,3 azalarak 48.336 adet oldu.

2022 Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüde 21,3 azalarak 35.230 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 azalarak 13.106 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,2 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,1 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 9,2 azaldı.

OTOMOBİL PAZAR ANALİZİ

Otomobil pazarı segmentlere göre;

Pazarın yüzde 88,3’ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 176.358 adetle yüzde 49,7 pay,

B segmenti otomobiller 134.896 adetle yüzde 38 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%40,2 pay, 142.559 adet) oldu. SUV otomobilleri;

yüzde 36,9 pay ve 130.856 adet satış ile Sedan,

yüzde 20,8 pay ve 73.840 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

Benzinli otomobil satışları 250.401 adetle yüzde 70,6 pay,

Dizel otomobil satışları 60.316 adetle yüzde 17 pay,

Hibrit otomobil satışları 34.265 adetle yüzde 9,7 pay,

Otogazlı otomobil satışları 6.278 adetle yüzde 1,8 pay aldı.

3.283 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 10,8 azalarak yüzde 88,5 pay,

1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 42 azalarak yüzde 0,7 pay,

2000cc üstü otomobil satışları yüzde 24,4 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;



100-120 gr/km arasındaki otomobiller 138.216 adetle yüzde 39 pay,

120-140 gr/km arasındaki otomobiller 96.298 adetle yüzde 27,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 275.308 adetle yüzde 77,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 79.235 adetle yüzde 22,3 pay aldı.

Otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların;

yüzde 82,7’si benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 80’lik vergi diliminde,

yüzde 2,8’ i benzin/Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;dizel motor tipinde ve %70’lik vergi diliminde yer aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;