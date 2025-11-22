FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Araba pazarı kalabalık ama alıcı yok! O şehirde fiyatlar Türkiye'nin üzerinde

Van’ın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarı bu hafta da satıcı yoğunluğuna sahne olurken, fiyatların Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmesi nedeniyle alıcı ilgisinin düşük kaldığı gözlendi.

Araba pazarı kalabalık ama alıcı yok! O şehirde fiyatlar Türkiye'nin üzerinde
Ezgi Sivritepe

Erciş karayolu üzerinde her cumartesi kurulan pazara çok sayıda araç sahibi satış amacıyla gelirken, alıcı sayısındaki azlık nedeniyle birçok araç gün sonunda satılamadan geri götürülüyor. Pazarda yapılan gözlemlerde, Van’daki ikinci el araç fiyatlarının ilan sitelerine göre daha yüksek olması dikkat çekti. Satıcılar, kentte araçların Türkiye ortalamasının üzerinde fiyatlarla satışa sunulmasının alım-satımı olumsuz etkilediğini ifade ederek, yüksek fiyatların piyasayı yavaşlattığını belirtti. Van’daki fiyatların ‘sarı sayfa’ ve diğer ilan platformlarındaki seviyelerin üzerine çıktığını kaydeden satıcılar, bu durumun satışlarda ciddi bir durgunluğa yol açtığına dikkat çekti.

Araba pazarı kalabalık ama alıcı yok! O şehirde fiyatlar Türkiye nin üzerinde 1

"DENETİMİN OLMASI LAZIM"

Konuya ilişkin konuşan araç satıcısı Cevdet Çeliktaş, yaklaşık 6 aydır her cumartesi açık oto pazarına geldiğini belirtti. Van’daki araç fiyatlarının Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini ifade eden Çeliktaş, şu cümleleri kurdu:

"Hemen hemen her cumartesi buradayım. Çok nadir araç satımı oluyor. Buradaki fiyatlar biraz yüksek. Van pazarında insanlarımızın araçları yüksek yazmasından dolayı satışlar ağır ilerliyor. Van’da Türkiye ortalamasının biraz üstünde bir alım-satım yapılıyor. Bu da sıkıntı oluşturuyor. İl dışından araç alınıp burada vatandaşa sunuluyor, böyle bir durum var. Zaten sarı sayfa ve diğer ilan sitelerini takip ettiğinizde de Van pazarında fiyatların biraz daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bu nedenle esnaf olarak satışta zorlanıyoruz. Sarı sayfa veya diğer platformlardaki yüksek fiyatlardan dolayı insanlar da araçlarını o seviyeden yazıyor. Fakat vatandaşla birebir pazarlık yaptığınızda sarı sayfanın altına da alabiliyorsunuz. Bazen de sarı sayfanın üstüne yazanlar oluyor. Bundan dolayı ciddi bir alım-satım sıkıntısı yaşanıyor"

Araba pazarı kalabalık ama alıcı yok! O şehirde fiyatlar Türkiye nin üzerinde 2

"ALICIDAN ÇOK SATICI VAR"

Araç alıcısı Ferhat Vuruşkaner ise pazarda alıcıdan çok satıcı bulunduğunu, buna rağmen işlem olmadığını dile getirerek, "Şu an herhangi bir alış-satış yok. Pazar, piyasaya göre bir tık daha yüksek. İhtiyacı olan zaten uygun yazıp satıyor ama şu anda pazar genel olarak yüksek. Diğer illerde fiyatlar biraz daha düşük, burada daha yüksek bir piyasa var. Serbest piyasa olduğu için herkes istediği fiyatı yazıyor. Uygulamalarda fiyatlar daha düşük görünüyor, pazar ise daha yüksek. Bu nedenle şu anda il dışından araç almak daha mantıklı" diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kargo kuryesi çalışanlarına mezuniyetlerini sordu! Yanıtlar olay olduKargo kuryesi çalışanlarına mezuniyetlerini sordu! Yanıtlar olay oldu
Düğün takılarını bozup araba alacaklardıDüğün takılarını bozup araba alacaklardı

Anahtar Kelimeler:
Van ikinci el araba ikinci el araba fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.