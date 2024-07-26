Araç alacakların gözü bu haberde! Otomotivde 'ÖTV indirimi' heyecanı! Yüzde 80'den 30'a... Uzman isim yorumladı: Fiyatlar düşecek mi?

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Şarj edilebilir hibrit otomobiller için ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi yapıldı. ÖTV miktarı yüzde 30'a kadar düştü. Otomobil piyasasını hareketlendiren gelişme sonrası fiyatlar düşecek mi? Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "ÖTV indirimine rağmen, bu düzenlemeden faydalanabilecek araç sayısının az olması, daha fazla aracı kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini gösteriyor" düşüncesini dile getirdi.

ÖTV İNDİRİMİNDE ORANLAR NASIL OLACAK?

Mynet'e konuşan Yalçın düzenlemenin detaylarına ilişkin olarak, "Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'de şarj edilebilen hibrit (Plug-in Hybrid) araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine gidildi. Bu düzenleme, karbon emisyonu 25 gramın altında olan ve elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olan araçları kapsıyor." bilgisini paylaştı.

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Yeni ÖTV oranları, motor silindir hacmine ve ÖTV matrahına göre değişiklik gösteriyor. Yeni düzenleme aşağıdaki gibi oldu:

Motor Silindir Hacmi 1600 cm³'ü Geçmeyen ve ÖTV Matrahı 1.350.000 TL'yi Aşmayan Araçlar: %30 ÖTV Motor Silindir Hacmi 1600 cm³'ü Geçmeyen ve ÖTV Matrahı 1.350.000 TL'yi Aşan Araçlar: %60 ÖTV Motor Silindir Hacmi 1600 cm³'ü Geçen Fakat 1800 cm³'ü Geçmeyen ve ÖTV Matrahı 1.350.000 TL'yi Aşmayan Araçlar: %70 ÖTV

"BU ÖTV İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK ARAÇ ÇOK AZ"

Yeni ÖTV düzenlemesi, Türkiye'de çevre dostu ve düşük emisyonlu araçların teşvik edilmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Şarj edilebilen hibrit araçların ÖTV oranlarının düşürülmesi, bu araçların daha ulaşılabilir hale gelmesini sağlayarak elektrikli araç pazarında rekabeti artırabilir. Türkiye'de yaklaşık 60 adet Plug-in Hibrit aracın satışta bulunduğunu göz önünde bulundurursak bu ÖTV indiriminden yararlanabilecek araç adedi çok azdır. Sadece birkaç modeli kapsamaktadır. Ancak yine de bu yeni ÖTV düzenlemesi, bu araçların pazardaki rekabet gücünü artırabilir.

"KAPSAM DAHA FAZLA GENİŞLETİLMELİ"

ÖTV indirimine rağmen, bu düzenlemeden faydalanabilecek araç sayısının az olması, daha fazla aracı kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu durum, tüketiciye daha fazla seçenek sunulması ve piyasadaki rekabetin artırılması açısından önemli olacaktır.

Türkiye’de yapılan bu düzenleme, çevre dostu araçların yaygınlaşması ve karbon emisyonlarının azaltılması hedefleri doğrultusunda olumlu. Ancak, bazı endişeler de var. Şöyle ki:

"İNDİRİME RAĞMEN FİYATLAR HALA YÜKSEK"

1.Yüksek Fiyatlar: ÖTV indirimi yapılmasına rağmen, hibrit ve elektrikli araçların fiyatları hâlâ yüksek seviyelerde. Bu durum, tüketicilerin bu araçları satın almasını zorlaştırabilir. Örneğin, Lexus NX 450H+ gibi modeller, yüksek başlangıç fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

"YERLİ TEŞVİK İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME OLABİLİR"

2.Yerli Üretim ve Rekabet: Çinli markaların bu düzenlemelerden ne ölçüde faydalanacağı ve yerli üretim araçların rekabet durumu gibi konular önemli. Örneğin, Toyota, Türkiye'de plug-in hibrit araç ve batarya üretimine başlamış durumda. Bu adım, yerli üretimin teşvik edilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

3.İklim ve Çevre Politikaları: Düzenleme, çevre dostu araçların teşvik edilmesi açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu tür politikaların uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olacağı ve diğer çevre politikaları ile uyumlu olup olmayacağı da önemli bir konudur.

"YENİ DÜZENLEME UZUN VADEDE PİYASADA ÖNEMLİ ETKİLER YARATABİLİR"

Yeni ÖTV düzenlemesinin, uzun vadede Türkiye otomotiv pazarında önemli etkiler yaratması ve çevre dostu araçların yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bu düzenleme hem tüketiciler hem de üreticiler için önemli fırsatlar sunabilir."