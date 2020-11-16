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Araç sahipleri dikkat! 15 bin liraya kadar maliyet çıkabilir

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.11.2020 09:35 | Son Güncelleme

Kış mevsimine girerken motorlu taşıtların antifriz ve sıvı bakımlarının aksatılmaması konusunda uyarılarda bulunan oto tamir ustası Mustafa Yıldırım, ucuz fiyata alınan antifrizin motora zarar verdiğini ve 15 bin liraya kadar masrafa yol açtığını söyledi.

Araç sahipleri dikkat! 15 bin liraya kadar maliyet çıkabilir

Özellikle kış mevsimine girerken motorlu taşıtların antifriz ve sıvı bakımlarının yapılması hayati önem taşıyor. Araçta camların buğu yapmasını engellemek ve ısıtma sisteminin düzgün çalışmasını sağlanması için antifriz bakımının yapılması öneriliyor. Sıvı bakımının aksatılması durumunda motorlu taşıtlar, sürücüleri yüksek maliyetli zararlara uğratabiliyor. Sıvı bakımı esnasında olası arızalardan kaçınmak için, kaliteli ve güvenilir antifriz kullanılması gerekiyor.

İHA muhabirine konuşan Mustafa Yıldırım, markası belli olmayan antifrizlerin kullanılması halinde araç motorunun zarar gördüğünü ve 15 bin liraya kadar masrafa yol açtığını söyledi.

'UCUZ ANTİFRİZ KESİNLİKLE KULLANMASINLAR'

Öncelikle kış mevsimi gelmeden antifrizleri ve sıvı bakımlarının yapılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Markası belli olmayan antifrizleri kullanmasınlar. Piyasada 30-35 liraya antifriz satılıyor. Ama bunlar deniz suyu, kireçlenmeye neden oluyor. Silindir kapağında çürümeler meydana geliyor buna çok dikkat etsinler. Bu hataya çok düşüyorlar. Ucuz antifriz kesinlikle kullanmasınlar. Kalitesiz antifriz kullandığımızda aracın marka ve modellerine göre değişiyor. 3 ile 5, 10, 15 bin liraya kadar masraflarımız çıkıyor. Birçok şoför ucuz buldukları için 10 liradan 20 liradan kaçıyorlar ama 5, 10, 15 bin lira kadar yeniden cereme çekiyorlar. Hani hiçbir firmaya da dava açma durumu olmuyor. Niye? Firmanın markası belli değil. Merdiven altı üretimler var. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

'KAZALARIN YÜZDE 80'İNİ FREN VE LASTİKLERDEN KAYNAKLANIYOR'

Motor yağları hakkında da bilgiler aktaran Yıldırım, “Motor yağını muhakkak 10-40 yağ, 5-30 yağ, o tarz yağlar kullanılsın. 20-50 yağ kullanıldığı zaman kalın oluyor. Kışın marşı zorluyor aracın çalışmasını engelliyor. Termostatlarını kontrol etsinler, ısı sistemlerini kontrol etsinler. Lastiklerini muhakkak kontrol ettirsinler. Fren bakımlarını yaptırsınlar. Kışın fren çok önemli yerlerde kar-buz oluyor. Kazaların yüzde 80’ini fren ve lastiklerden kaynaklanıyor. Bundan dolayı bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

KAYNAK:İHA

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