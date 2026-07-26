FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde son tarih yaklaşıyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı. Son ödeme tarihi 31 Temmuz Cuma olarak uygulanacak.

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde son tarih yaklaşıyor
Aleyna Türkmen

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme dönemi 31 Temmuz Cuma günü sona erecek. Belirlenen tarihe kadar ödeme yapmayan mükelleflerin işlemlerini geciktirmemesi önem taşıyor.

MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girilirken araç sahiplerinin ödemelerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde son tarih yaklaşıyor 1

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Dijital Vergi Dairesi'nde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartlarıyla, banka hesabından havale yöntemiyle ve yurt dışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödeme yapılabiliyor.

Bunun yanı sıra vergi tahsilatına yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ile PTT şubeleri aracılığıyla da MTV ödemesi yapılabiliyor.

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde son tarih yaklaşıyor 2

İNTERNETTEN ÖDEME YAPARKEN BU UYARIYA DİKKAT

Dijital Vergi Dairesi üzerinden ödeme yapmak isteyenler, şifre kullanmadan da işlemlerini tamamlayabiliyor. Bunun için plaka bilgisi, T.C. kimlik numarası ile birlikte tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birinin sisteme girilmesi yeterli oluyor.

İnternet üzerinden ödeme sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için adres çubuğuna yalnızca "gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuluyor.

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde son tarih yaklaşıyor 3

MTV'DEN KİMLER MUAF? TUTARLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden yüzde 90 ve üzeri engelli bireylerin adına kayıtlı araçlar muaf tutuluyor. Ayrıca özel tertibatlı taşıtlar, bazı yabancı diplomatik görevlilere ait araçlar ile kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, mahalli idare birlikleri ve Kızılay adına kayıtlı araçlardan da MTV alınmıyor.

Ödenecek MTV tutarı ise aracın yaşı, türü, motor hacmi, motor gücü, değeri ve ağırlığına göre değişiyor. Motor hacmi 1300 cc'ye kadar olan ve değeri 541 bin lirayı aşan araçlarda yıllık MTV; 1-3 yaş için 6 bin 902 lira, 4-6 yaş için 4 bin 807 lira, 7-11 yaş için ise 2 bin 693 lira olarak uygulanıyor.

Motor hacmi 1301-1600 cc arasında bulunan ve değeri 541 bin lirayı aşan araçlarda ise yıllık MTV tutarı; 1-3 yaşta 12 bin 28 lira, 4-6 yaşta 9 bin 12 lira, 7-11 yaşta ise 5 bin 220 lira olarak hesaplanıyor.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aile ve nüfus için yeni yol haritası! Vizyon belgesi açıklandıAile ve nüfus için yeni yol haritası! Vizyon belgesi açıklandı
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (26 Temmuz 2026)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (26 Temmuz 2026)

Anahtar Kelimeler:
MTV GİB Gelir İdaresi Başkanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.