Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde son tarih yaklaşıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme dönemi 31 Temmuz Cuma günü sona erecek. Belirlenen tarihe kadar ödeme yapmayan mükelleflerin işlemlerini geciktirmemesi önem taşıyor.

MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girilirken araç sahiplerinin ödemelerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Dijital Vergi Dairesi'nde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartlarıyla, banka hesabından havale yöntemiyle ve yurt dışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödeme yapılabiliyor.

Bunun yanı sıra vergi tahsilatına yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ile PTT şubeleri aracılığıyla da MTV ödemesi yapılabiliyor.

İNTERNETTEN ÖDEME YAPARKEN BU UYARIYA DİKKAT

Dijital Vergi Dairesi üzerinden ödeme yapmak isteyenler, şifre kullanmadan da işlemlerini tamamlayabiliyor. Bunun için plaka bilgisi, T.C. kimlik numarası ile birlikte tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birinin sisteme girilmesi yeterli oluyor.

İnternet üzerinden ödeme sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için adres çubuğuna yalnızca "gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuluyor.

MTV'DEN KİMLER MUAF? TUTARLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden yüzde 90 ve üzeri engelli bireylerin adına kayıtlı araçlar muaf tutuluyor. Ayrıca özel tertibatlı taşıtlar, bazı yabancı diplomatik görevlilere ait araçlar ile kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, mahalli idare birlikleri ve Kızılay adına kayıtlı araçlardan da MTV alınmıyor.

Ödenecek MTV tutarı ise aracın yaşı, türü, motor hacmi, motor gücü, değeri ve ağırlığına göre değişiyor. Motor hacmi 1300 cc'ye kadar olan ve değeri 541 bin lirayı aşan araçlarda yıllık MTV; 1-3 yaş için 6 bin 902 lira, 4-6 yaş için 4 bin 807 lira, 7-11 yaş için ise 2 bin 693 lira olarak uygulanıyor.

Motor hacmi 1301-1600 cc arasında bulunan ve değeri 541 bin lirayı aşan araçlarda ise yıllık MTV tutarı; 1-3 yaşta 12 bin 28 lira, 4-6 yaşta 9 bin 12 lira, 7-11 yaşta ise 5 bin 220 lira olarak hesaplanıyor.