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Araç sahiplerine uzun yol uyarısı! İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Eskişehir'de motor ustası olan İsmail Ünlüce, otomobil ile uzun yola çıkmadan önce araç kaputunun açılıp yağ ve su kontrolü yapılmasının önemli olduğunu belirterek, "Elektrik tesisatı kaynaklı yanan araçları çok görüyoruz. Elektrik tesisatının kontrol edilmesi önemli. Ayrıca, yola giderken en az bir saat aralıkla motoru kontrol etmek, aracı biraz dinlendirmek gerekiyor" dedi.

Araç sahiplerine uzun yol uyarısı! İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Tatile gidecek pek çok vatandaş kendi aracıyla gitmeyi tercih ediyor. Uzun yollarda zaman zaman araç arızası ve yangın gibi bazı istenmeyen olaylar yaşanabilirken, motor ustası İsmail Ünlüce, sürücülere yönelik bazı uyarılarda bulundu.

Yola çıkmadan önce mutlaka araç kaputunun açılıp yağ ve su kontrolü yapılması gerektiğini belirten Ünlüce, özellikle LPG'li araçlarda yangına sebep olduğu değerlendirilen elektrik tesisatının kontrol ettirilmesini önerdi. Ünlüce, uzun yolda harareti önlemek için en az bir saat aralıkla motorun kontrol edilip dinlendirilmesini tavsiye etti.

"KAPUTU AÇIP ARACIN YAĞINA VE SUYUNA BAKMAK ÖNEMLİ"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan motor ustası İsmail Ünlüce, "Yaz aylarında aracımızın yağ bakımı, su bakımı, şanzıman kontrollerini yapmak, motor yağını değiştirmek, antifrizini kontrol ettirmek gerekiyor. Uzun yola çıkmadan önce aracımızın kaputunu açıp bir yağına, suyuna bakmak önemli. İlk önce yağına, sonra suyuna bakacağız ve cam suyuna bakacağız. Yani cam suyu da önemli. Kışın hep denir ki, cam suyuna bakılacak ama yazın da önemli şeyler bunlar. Antifriz çok önemlidir. Akü bakımı yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Araç sahiplerine uzun yol uyarısı! İşte dikkat edilmesi gerekenler... 1

"MOTORLAR YAKLAŞIK 90-100 DERECE ÇALIŞIYOR, BU 200 DERECEYE BİLE ÇIKABİLİYOR"

Elektrik tesisatı kaynaklı araç yangınlarına sık rastlandığından bahseden Ünlüce, "Elektrikli araçlar değil; benzinli, dizel ve LPG'li araçlar günümüzde yanabiliyor. Bunlar elektrik tesisat kaynaklı. Şarj dinamosu, marş dinamosu, elektrik tesisatını kontrol ettirmek gerekiyor. Tabii bunu sürücü kontrol edemez ama yola çıkmadan önce bir mekanik, motor ya da elektrik ustasına kontrol ettirilmesi gerekiyor. Uzun yol çok sıcak oluyor. Motorlar yaklaşık 90-100 derece çalışıyor, bu 200 dereceye bile çıkabiliyor. Bu sebeple yola giderken saatte bir motoru kontrol etmek, bir petrolde durup dinlenmemiz gerekiyor. Motoru rahatlatmak için araç 15 dakika dinlense bile yeter diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Araç sahiplerine uzun yol uyarısı! İşte dikkat edilmesi gerekenler... 2

"YAĞ BAKIMI FİYATI ORTALAMA 4 BİN 500 LİRA İLA 5 BİN TL CİVARI"

Aracın yağ, su ve antifriz kapağını açarken muhtemel bir kaza yaşanmaması için vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunan Ünlüce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Motor dinlenecek motor, 10-15 dakika sonra bu kapakları açacağız ya da acil bir durum varsa havasını alarak müdahale edeceğiz. Yoksa kötü senaryolarla karşılaşabiliriz; yüzümüze su gelebilir, ciddi yanıklar oluşabilir. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Normal bir aracın yağ bakımı benzinli, dizel olarak değişebiliyor ama şu anda fiyatlar ortalama 4 bin 500 ila 5 bin TL civarında. Bu marka, model olarak değiştiği zaman maliyet yükselebiliyor. Bu arada, servise gelen araçların fren balatalarının kontrolü yapılması, binici tarafından ustalara söylenip ön takım kontrolünün söylenmesi daha iyi olur."

Araç sahiplerine uzun yol uyarısı! İşte dikkat edilmesi gerekenler... 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Araç
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