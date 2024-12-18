Araç sahiplerinin cebini üzecek zam yolda: Gelir 1 yılda yüzde 170 arttı! Köprü ve yol ücretleri 2025'te artıyor

Muhasebat Genel Müdürlüğü bütçe verilerini açıkladı. Verilere göre köprü, yol ve tünellerden elde edilen gelirler 2024'te rekor düzeye ulaştı. Trafik cezalarından elde edilen gelir de arttı. Yeni zam beklenen 2025 ayrıca her dört para cezasından birini trafik cezalarının oluşturacağı belirtiliyor.

ELDE EDİLEN GELİR ÜÇE KATLANDI

Ocak-Kasım 2024 döneminde söz konusu gelirler 1 milyar 212 milyon TL olarak kayıtlara geçti. BirGün'ün haberine göre geçen yılın aynı döneminde bu tutar 448 milyon 185 bin TL idi. Bir yılda yaşanan yüzde 170'lik artış, işletmesi devlete ait yol ve köprülerden elde edilen gelir geçen yılı üçe katladı.

KÖPRÜ VE YOL ÜCRETLERİNE ZAM YOLDA

Ağustos ayında yapılan artışlarla Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yüzde 200 zamlandı. Yavuz Sultan Selim ise 2023’e göre yüzde 270 zamlandı. 2025 yılı başlarken de köprü ve yol ücretlerinin zamlanması bekleniyor.

TRAFİK CEZALARINDAN SAĞLANAN GELİR DE ARTTI

Para cezaları da Hazine için önemli bir kaynak haline geldi. Yıl sonu tahmini 20 milyar 527 milyon TL olan trafik cezası gelirleri kasım ayı itibarıyla 38 milyar 387 milyon TL’yi buldu. 2023 yılının tamamında ise ceza tutarı 17 milyar 527 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılında ise her dört para cezasından birini trafik cezaları oluşturacak. Gelecek yıl için 67 milyar 826 milyon lira tutarında trafik cezası geliri öngörülüyor.

YÜZDE 43,93'LÜK YENİ ZAM

Yeniden değerleme oranına göre artırılan trafik cezaları başta olmak üzere, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, ehliyet ve pasaport harçları, Kabahatler Kanunu'na tabi idari para cezaları ve yurt dışı çıkış harcı, 2025’te yüzde 43,93 oranında zamlanacak.

İŞTE YILDAN YILA KÖPRÜ VE YOLDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

Köprü ve yol gelirlerinin yıllara göre dağılımı şöyle:

2019: 50 milyon 335 bin TL

2020: 76 milyon 118 bin TL

2021: 98 milyon 675 bin TL

2022: 219 milyon 976 bin TL

2023: 563 milyon 335 bin TL

2024 (Ocak-Kasım): 1 milyar 212 milyon 699 bin TL.