'Emekliler bekledikleri artışa kavuşacak' Maaş zammında 'refah payı' sinyallerini yorumladı

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli maaşlarına gelecek zamda. Oranlar netleşmeye başlarken refah payı konusu da en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Peki, emekliler için son durum ne? Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, emeklilerle ilgili gelişmeleri değerlendirdi. İşte detaylar...

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emekli maaş zammı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları çok önemli. Yıl sonu yaklaşıyor. Aşağı yukarı biz de emeklilerle ilgili yüzde kaç artış olabileceğini hesaplıyoruz artık. Bir tane veri kaldı işte Aralık enflasyonu. Onun da ne çıkacağı aşağı yukarı tahmin ediliyor ve yıl sonunda da yüzde 44-45 bandında bir enflasyon geleceği artık kesinleşmiş gibi duruyor. Baktığın zaman buradan emeklilerin 6 aylık enflasyon artışının 16-17 bandında bir rakam çıkacağını da hesaplamış olduk. Demek ki emeklilerin bu enflasyon artışının üzerinde bir refah payı da gelecek gibi görülüyor. Hem SSK Bağkur emeklileri hem memur emeklileri hem de memurlar açısından Ocak ayında hükümet 3 Ocak'tan sonra bir karar verecek öyle gözüküyor ki o da yasal düzenlemeyle meclise gidecek, emekliler bekledikleri artışa kavuşacaklar onu görüyoruz.

Asgari ücrete yapılacak artış aslında emekliler ve memurlar için Ocak ayında bir refah payı gelip gelmeyeceğinin de önemli bir referansını oluşturacak. Yani asgari ücrete yapılacak işte yüksek oranda bir artış... Bunu niye söylüyorum geçmiş yıllarda hep böyle olmuş, baktığımız zaman asgari ücret artışlarıyla emekli artışlarını karşılaştırdığımızda hep birbirine yakın rakamlar olmuş. Şimdi asgari ücrete yapılacak bir artış bize Ocak ayında emekliler ve memurlar için bu enflasyon artışının üzerinde bir refah payı gelip gelmeyeceğini de gösterecek aslında.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

12 bin 500 liralık taban maaş ne olur? Onunla ilgili de Ankara'da çalışma başladı. Bir yasal düzenleme olacak, etki analizleri hesaplanıyor. Burada 3 milyon 700 bin emekli 12 bin 500 lira ve altında maaş alıyor. 2 milyon 500 bin emekli de 10 bin 500 lira ve altında maaş alıyor. Yani 3 milyon 700 bin emekliyi ilgilendiren bir taban maaş artışı yapılacak. Burada da bir 15 bin lira rakamı çok konuşuluyor Ankara'da. Bakalım bekleyip görelim."