Araç satışları eylülde yüzde 26 arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Eylül 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,92 yükselerek 184 bin 960 olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 9,15 artarak 927 bin 647 oldu. Eylülde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,71 artarak 110 bin 302, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 26,77 yükselerek 88 bin 274 oldu. Hafif ticari araç pazarı da eylülde yüzde 21,66 büyüyerek 22 bin 28 adet olarak kayıtlara geçti.

EN BÜYÜK PAYI ONLAR OLUŞTURDU

Pazarın yüzde 82,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 416 bin 257 ile yüzde 56 pay, B segmenti otomobiller 191 bin 817 ile yüzde 25,8 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,7 pay ve 465 bin 791 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 22,3 pay ve 165 bin 308 satışla sedan, yüzde 14,1 pay ve 104 bin 461 ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 345 bin 838 ile yüzde 46,6 pay, hibrit otomobil satışları 198 bin 174 ile yüzde 26,7 pay, elektrikli otomobil satışları 133 bin 781 ile yüzde 18 pay, dizel otomobil satışları 58 bin 695 ile yüzde 7,9 pay ve otogazlı otomobil satışları 6 bin 199 ile yüzde 0,8 pay aldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI

160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 100,5 artarak yüzde 13,3, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 203 yükselerek yüzde 4,7 paya sahip oldu.

1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 18,5 azalarak yüzde 33,6 pay, 1400-1600 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 19,1 azalarak yüzde 20,9 pay alırken 1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 2,6 artarak yüzde 0,6 ve 2000 cc üstü otomobil satışları yüzde 24,3 yükselerek yüzde 0,2 pay edindi.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 700 bin 465 ile satışların yüzde 94,3'ünü, manuel şanzımanlı otomobiller 42 bin 222 ile yüzde 5,7'sini oluşturdu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74 pay ve 136 bin 801 ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken kamyonet gövde tipi yüzde 9,8 pay ve 18 bin 102 ile ikinci sırada yer aldı.

