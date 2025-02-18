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Araçların fiyatı 2 kat artmıştı 'Yasa muhtemelen çıkmayacak' ÖTV muafiyeti beklerken... 'Fiyatların normale gelmesini bekliyoruz'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.02.2025 09:54
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Hurda araç teşviki çıkacak mı? Hurda araç teşvikinde son durum ne? Meclis'e sunulan teklifle beraber otomotiv piyasası yaklaşık 2 aydır bu konuyu konuşuyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre hurda araç teklifi yasalaşmayacak. Fakat teklifin söylentisi bile yetmiş ve hurda araçların fiyatı 2 katına çıkmıştı. Şimdi ise bu araçların fiyatlarının yeniden normal seviyeye dönmesi bekleniyor.

Araçların fiyatı 2 kat artmıştı 'Yasa muhtemelen çıkmayacak' ÖTV muafiyeti beklerken... 'Fiyatların normale gelmesini bekliyoruz'

Hurda araç teşviki çıkacak mı? ÖTV muafiyeti gelecek mi? Otomotiv piyasası gündemi uzun süredir Meclis'e sunulan hurda araç teşviki teklifini konuşuyor. Teklif ile beraber hurda araçların fiyatları da 2 katına çıkmış ve gündem yaratmıştı. ÖTV muafiyetini de içeren teklifle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki, hurda araç teşvikinde son durum ne? İşte detaylar...

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"MUHTELEMEN ÇIKMAYACAK BU YASA"

NTV'de yer alan habere göre, haberde "Binlerce araç sahibinin gözü hurda araç düzenlemesindeydi. Teklif Meclis'e sunuldu ancak yasalaşması beklenmiyor. Buna rağmen hurda araç teşvikinin söylentisi bile yetmiş durumda. 25 yaşını aşmış araçlar en az iki kat ilana çıkıyor, bu şekilde satılıyor ama henüz belli değil bu. Muhtemelen de çıkmayacak bu yasa" ifadeleri kullanıldı.

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ARAÇLAR NORMAL FİYATININ EN AZ İKİ KATINA SATIŞA KONULDU

Hurda araç teşviki çıkacağı söylentisi yayıldı. Araçlar normal fiyatının en az iki katına satışa konuldu. Hurda araçlarla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Düzenleme 25 yaşını aşan araçları kapsıyor. Bu yaşta aracı olanların sıfır araç alımında ÖTV'den muaf tutulmasını içeriyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre hurda araç teklifi yasalaşmayacak.

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Konuyla ilgili konuşan yetkili "Yasa teklifi verilmişti ve yaklaşık 2 aydır da Türkiye Otomotiv Piyasasının gündemindeydi. Ancak hükümet kanadından yapılan açıklamalarda böyle bir yasanın şu an gündemlerinde olmadığı dile getirildi" denildi.

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Hurda araç teşviki söylentisi pazarı hareketlendirdi. Eski model araçlar ikinci el alışveriş ilan sitelerinde ederinden yüksek fiyata satışa sunuluyor.

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"BU YÜKSEK FİYATLI HURDA ARAÇLARIN TEKRARDAN NORMAL SEVİYESİNE GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bununla ilgili olarak "50 bin - 60 bin bandındaki 20 yaş üstü hurda araçların birdenbire bu hurda araca sahip olan kişiler tarafından yaklaşık iki katına çıktığını, fiyatların arttığını gözlemledik. Bu yüksek fiyatlı hurda araçların da tekrardan normal seviyesine gelmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Hurda araç teşviki son olarak 2017 yılında çıkarılmıştı.

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