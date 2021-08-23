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Audi’nin gözde modeli A4’ün özellikleri ve güncel fiyat listesi

23.08.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de uzun süredir satışta olan Alman Audi A4 ilgi görmeye devam ediyor. Yılın ikinci yarısına girilmesiyle birlikte tüm otomobil markalarında olduğu gibi Audi de fiyatlarını güncelledi. ÖTV Matrah artışından da etkilenmeyen Audi A4 birçok kişinin hayallerini süslüyor. Audi A4 özellikleri ve güncel fiyatı için haberimizi okumaya devam edin.

Audi’nin gözde modeli A4’ün özellikleri ve güncel fiyat listesi

2022 yılının yaklaşmasıyla birlikte otomobil markaları ellerindeki stokları eritmeye çalışıyorlar. Covid salgının olumsuz etkilediği sektörler arasında yer alan otomotiv sektörü de ÖTV matrahının da artışıyla birlikte fiyat listelerini güncelledi. Yüksek kalite ve Alman teknolojsiyle üretilen Audi tutkunları markanın A4 modelinin özelliklerini ve güncel fiyat listesini merak ediyor. 2021 model Audi A4 almaya niyetli olanlar için aracın özelliklerini ve güncel fiyatını sizler için araştırdık.

AUDİ A4 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Audi A4 allroad 45 TFSI quattro 265 hp S Tronic Pl 980.357
Audi A4 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic Pl 973.661
Audi A4 avant 45 TFSI quattro 265 hp Advanced S Tronic Pl 924.809
Audi A4 avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S Tronic Pl 920.767
Audi A4 avant 45 TFSI quattro 265 hp S line S tronic Pl 988.470
Audi A4 avant 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic Pl 981.714
Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro 265 hp Advanced S Tronic Pl 853.124
Audi A4 Sedan 40 TDI 204 hp Advanced S Tronic Pl 817.429
Audi A4 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S Tronic Pl 849.053
Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro 265 hp S line S Tronic Pl 916.755
Audi A4 Sedan 40 TDI 204 hp S line S Tronic Pl 878.346
Audi A4 Sedan 40 TDI quattro 204 hp S line S Tronic Pl 910.000

A4 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

A4 serisi Sedan ve Avant olmak üzere iki ayrı kasa tipiyle görücüye çıkartılıyor. İki dizel ve bir benzinli motor alternatifine sahip olan A4 modeller yüksek motor hacmiyle dikkat çekiyor. Tüm A4 modellerini 2.0 litrelik motorları bulunuyor. Benzinli motor 45 TFSI olarak tanımlanırken dizel motorlar 40 TDI ve 40 TDI quattro ismini alıyor. A4 Sedan, 204 ve 265 beygirlik farklı motor teknolojileriyle dikkat çekiyor.

40 TDI Audi A4 204 PS güç ve 400 Nm tork üretiyor. 45 TFSI A4 ise 265 PS güç ve 370 Nm tork üretimiyle ön plana çıkıyor. Audi A4 40 TDI'ın maksimum hızı 210 km/s, 0-100 km hızlanması 7.4 saniye sürerken bu Quattro modelinde 6.9 saniye sürüyor. Audi A4 45 TFSI quattro'nun maksimum hızı 250 km/s, 0-100 km hızlanması ise 5.5 saniye olarak öne çıkıyor.

A4’ÜN MUHTEŞEM DONANIM ÖZELLİKLERİ

Audi A4 modelinin iki donanım paketi bulunuyor. Advanced ve S line olarak adlandırılan donanım paketi kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. İşte, Audi A4 Advanced ve S line donanım paketleri

AUDİ A4 ADVANCED DONANIM ÖZELLİKLERİ NELER SUNUYOR?

Audi A4 Advanced 5 kollu dinamik jantlar ile satışa sunuluyor. LED farlar ve dinamik dönüş sinyaline sahip olan araçta döşeme olarak Leattherette deri döşemeyi de tercih edebilirsiniz. Advanced A4 modelleri dinamik süspansiyon sistemiyle birlikte geri görüş kamerası, hız sabitleme sistemi, yokuş destek asistanı ve ön arka park mesafe sensörü gibi özelliklerde taşıyor. Araçta ambiyans aydınlatma paketi standart olarak bulunuyor.

AUDİ A4 S LİNE DONANIM ÖZELLİKLERİ NELER SUNUYOR?

Audi A4 S line Advanced donanım paketinden farklı özelliklerle satışa sunuluyor. S line donanım paketinde araçta 10 kollu V tasarımlı jantlar bulunuyor. Ön koltuklar spor tarzda tasarlanıyor. Araç alüminyum kapı eşik çıtalarının yanı sıra aydınlatmalı ve S logoyla satılıyor. Otomobil spor süspansiyonlara sahip. Aracın bagaj hacmi 465L.

AUDİ A4 NE KADAR YAKIT HARCIYOR?

Audi A4 40 TDI şehir içinde 5.5-5.3L, şehir dışında 4.3-4.0L, ortalama 4.8-4.5L yakıt tüketiyor. Audi A4 45 TFSI model aracın tükettiği yakıt ise quattro şehir içinde 9.2-9.1L, şehir dışında 5.9-5.7L, ortalama 7.1-6.9L yakıt tüketiyor.

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