Audi Q8 2021 fiyatları güncellendi!

Etkileyici tasarımıyla ve güçlü teknik özellikleriyle 2021 Audi Q8 lüks SUV araç tutkunlarının hayallerini süslüyor. SUV segmentinde en çok ilgi toplayan araçların başında gelen Q8 donanım özellikleriyle de öne çıkan araçlardan biri. Bu haberimizde SUV aracının modelini yükseltmek isteyenler tarafından sıkça araştırılan Q8’e yer veriyoruz. İşte Q8’e dair bilmek istediğiniz her şey!

2021 AUDİ Q8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

591 beygir gücü ve 800 Nm toru üreten çift turbo şarjlı 4.0 L V-8 motoruyla Audi Q8 2021 yakıt verimliliğini artırmak ve performasına yardımcı olması için 48 voltluk bir hibrit sistemi de kullanıyor. Araç dört tekerden çekiş sitemi ve sekiz ileri otomatik şanzımana sahip.

Aracın hızı maksimum 302 km/h a ulaşıyor. Son derece etkileyici torka ve yüksek beygir gücüne sahip olan Q8 0’dan 100’e 3.7 saniyede tırmanıyor.

AUDİ Q8 2021’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Audi Q8 2021’de tüm donanım seviyelerinde Quattro kullanılıyor. 0’dan 100’e 3.7 saniyede çıkan aracın kabin içinde napa deri döşeme ve önceki modellerde olduğu gibi birinci sınıf hakiki karbon fiber döşeme veya ahşap aksan kullanılıyor. Hakiki karbon fiber döşeme veya ahşap aksan sizin seçiminize bırakılıyor.

Virtual Cockpit dijital gösterge ekranı ve çift ekranlı bilgi eğlence sistemi de dahil olmak üzere sen son teknoloji cihazlarının tümü Audi Q8 2021 modelde de kullanılmaya devam ediyor.

Audi Q8 modelinde havalı süspansiyon sistemi, 22 inç jantlar, havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar, havalı süspansiyon sistemi, 22 inç jantlar ve 17 hoparlöre sahip olan Bang&Olufsen sterero sistemleri araçla birlikte geliyor.

AUDİ Q8 VE İÇ MEKAN TASARIMI

Q8 oldukça etkileyici bir iç mekana sahip. Aracın içinde bulunan beş koltuk viraj alırken yolcuyu yerinde tutmak için yan destekleri artırılmış şekilde tasarlanmış. Standart bir Q8’in koltukları kullanılsa da daha spor ve agresif koltuk tasarımı yaratılmaya çalışılıyor.

Araç kabininin birçok yerinde baştan aşağı RS logoları yer alıyor. Q8 yolcular için küçük eşya gözleri ve bagaj hacmi önceki modellerle aynı özellikleri taşıyor. Böylece, her iki koltuk arasında oturan yolcular için fazla miktarda diz ve baş mesafesi sağlanıyor.

Kabin ve göğüsün geri kalanında Audi tasarım dilinin olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Direksiyon simidi gayet sade bir tasarıma sahip.

AUDİ Q8’DE BİLGİ EĞLENCE VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Audi otomobil modellerinde Virtual Cocpit adı verilen bir dijital gösterge ve çift dokunmatik ekranlı MMI arayüzü bulunuyor. Bu ekranlar tork ve anlık güç çıkışı, tur süreleri ve g kuvvetleri gibi bilgileri gösteriyor. Q8’de bulunan standart donanımlar arasında Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu, 4G LTE Wi-Fi etkin noktası, navigasyon ve SiriusXM uydu radyosu gibi özellikler yer alıyor.

ÜSTÜN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

2021 Audi Q8 güvenlik konusunda oldukça başarılı. Q8’de birçok temel güvenlik ve sürücü yardımı özelliği bulunuyor. Bu özelliklerden bazıları şunlar:

• Mevcut uyarlanabilir hız sabitleyici,

• Yaya algılamalı standart otomatik acil frenleme,

• Şerit tutma yardımına sahip olan mevcut şeritten ayrılma uyarısı

2021 AUDİ Q8 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Audi Q8 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic 2.169.234



