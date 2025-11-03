FİNANS

Avrupa'da değerleniyor, Türkiye'de fiyatı düşüyor! Satışta büyük ikilem 'Halbuki gayet mantıklı'

İkinci el araç piyasası son dönemde araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken dikkat çeken bir durum konuşuluyor. Türkiye'de bilindiği üzere aracın değişeni ve boyası olması aracın fiyatını düşürürken bu durum da normal karşılanmaya başladı. Ancak Avrupa'da değişen ve boya olmasının aracın fiyatını artırdığı belirtildi. Ustalar ise bu durumun nedenlerini açıkladı.

Hande Dağ

Türkiye'de ikinci el araç alım satımında fiyatları belirleyen temel üç soru var: Değişeni veya boyası var mı? Hasar kaydı açıldı mı? Bunların olması halinde fiyat epey düşüyor. Türkiye'de normal gelen bu durumun; Avrupa'da şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi. Bu göre; yurt dışında boya olduysa ya da arabada bir parça değiştiyse fiyatının arttığı aktarıldı. Peki Türkiye'de neden en ufak bir kazada boyada fiyatlar olumsuz etkileniyor? İşte detaylar...

Avrupa da değerleniyor, Türkiye de fiyatı düşüyor! Satışta büyük ikilem Halbuki gayet mantıklı 1

"BOYATMAM, DEĞERİ DÜŞER ÇÜNKÜ"

ATV Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kişi kendisine yöneltilen "Arabanızda çizik var. Boyatır mısınız?" sorusuna "Hayır, boyatmam. Değeri düşer çünkü" yanıtını verdi.

Avrupa da değerleniyor, Türkiye de fiyatı düşüyor! Satışta büyük ikilem Halbuki gayet mantıklı 2

"YURT DIŞINDA BOYALI OLAN ARAÇ DAHA DEĞERLİ"

İkinci el araba alacaklar için boya ve değişeni var mı sorusu aracın fiyatını belirliyor. Bir başka vatandaş "Yurt dışında boyalı olan araç daha değerli" ifadelerini kullandı.

Avrupa da değerleniyor, Türkiye de fiyatı düşüyor! Satışta büyük ikilem Halbuki gayet mantıklı 3

"DEFORMASYON OLDUYSA BUNU DEĞİŞTİRMEK GAYET MANTIKLI"

Oto ustası Cumhur Karaboğar "Araç değer kaybetti, işte orijinalliği bozuldu, işte fabrikadan çıktığı gibi değil artık, Ahmet usta, Mehmet usta bizim arabamızı ellemesin... Halbuki hiç alakası yok. Deformasyon olduysa bunu değişmek gayet mantıklı bir şey" şeklinde konuştu.

Avrupa da değerleniyor, Türkiye de fiyatı düşüyor! Satışta büyük ikilem Halbuki gayet mantıklı 4

Türkiye'de boya ve parça değişimi aracın fiyatını düşürürken Avrupa'da tam tersi. Araç yenilendiği için fiyat yükseliyor.

Avrupa da değerleniyor, Türkiye de fiyatı düşüyor! Satışta büyük ikilem Halbuki gayet mantıklı 5

Oto ustası Kaan Kara "Orijinaliği bozuluyor diye söyleniyor ama araca takılan parça yine orijinal bir parça olmuş oluyor" dedi. Bir vatandaş da "Kaportacıya götürdüm, yaptırdım. Değer kaybına uğramış oldu. Ama biliyorsunuz bu Türkiye geneli için geçerli olan kural bu. Yurt dışında boyalı olan araç daha değerli. Araca sahibi iyi bakmış oluyor" şeklinde konuştu.

Avrupa da değerleniyor, Türkiye de fiyatı düşüyor! Satışta büyük ikilem Halbuki gayet mantıklı 6

"O ZAMAN EVİMİZİ DE BOYATMAYALIM"

Oto ustası Cumhur Karaboğar "Evin yıllarca boyası badanası hep aynı boyayla oturmuyorsunuz. Eskidiği zaman, bozulduğu zaman, çizildiği zaman boyatıyorsunuz. O zaman evimizi de boyatmayalım" ifadelerini kullandı.

Avrupa da değerleniyor, Türkiye de fiyatı düşüyor! Satışta büyük ikilem Halbuki gayet mantıklı 7

Ustalara göre bu durum piyasayı manipüle etmek isteyen bazı galericilerin bir oyunu. Farkın en büyük sebebi olarak ise değişen boya olduğu zaman fiyat kırıldığı ve alım satımlarda ciddi anlamda problemmiş gibi lanse edildiği belirtildi. Ama Avrupa'da araç yenilendiği için fiyat arttığı için buna çok daha iyi gözle bakıldığı vurgulandı.

Avrupa da değerleniyor, Türkiye de fiyatı düşüyor! Satışta büyük ikilem Halbuki gayet mantıklı 8

"ARAÇLARIN DEĞERİNİ AŞAĞIYA ÇEKEBİLMEK İÇİN..."

Oto ustası Kaan Kara "Türkiye'de algı operasyonu var, araçların değerini aşağıya çekebilmek için. Aslında düşündüğünüz zaman şu 10 senelik kaput sıfırdan değiştiğinde aracınızın değeri artmalıdır" dedi.

