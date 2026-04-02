Az yakan otomobil modelleri belli oldu: Akaryakıt tasarrufu isteyenler dikkat!

Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından sürücülerin araç tercihleri de değişmeye başladı. Az yakan otomobil modelleri ise merak edilmeye başlandı. Peki hangi modeller az yakanlar listesine girdi? İşte listeye giren 17 model..

Citroën C3 (Benzinli) Citroen

C3, kompakt sınıfta sunduğu konfor odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Ortalama 4,7–5,1 L/100 km yakıt tüketimiyle ekonomik bir kullanım sunan model, yumuşak süspansiyon sistemi sayesinde özellikle bozuk yollarda rahat bir sürüş sağlıyor.

ToyotaYaris Hybrid (1.5 e-CVT)(Otomatik - Hybrid)

Toyota Yaris Hybrid, şehir içi kullanımda sunduğu yüksek verimlilikle öne çıkıyor. Elektrikli motor desteği sayesinde özellikle dur-kalk trafikte düşük tüketim sağlayan model, ortalama 3,9 L/100 km yakıt tüketimi sunarken şehir içinde bu değeri 3 litreye kadar düşürebiliyor.

VolkswagenYeni Polo 1.0 TSI Style (Benzinli)

Volkswagen Polo, yenilenen tasarımı ve gelişmiş sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor. 1.0 TSI motor ve 7 ileri DSG şanzıman kombinasyonu, 100 km’de şehir içinde 5,1–5,8 litre, şehir dışında ise 4–4,8 litre yakıt tüketimiyle dengeli bir performans sunuyor.

Opel CorsaElegance 1.2 75 HP (Benzinli)

Opel Corsa, kompakt yapısı ve ekonomik sürüş karakteriyle öne çıkan modeller arasında yer alıyor. 1.2 litrelik 75 HP motoru, ortalama 4,1 L/100 km yakıt tüketimi sunarken şehir dışında bu değer 3,6 litreye kadar düşebiliyor.



Citroën C4 Cactus 1.6BlueHDi (Dizel)

Citroen C4 Cactus, özgün tasarımı ve yüksek yakıt verimliliğiyle dikkat çekiyor. 1.6 BlueHDi motoru, şehir içinde 3,9 L/100 km, şehir dışında ise 3,4 L/100 km tüketim sunarken karma kullanımda da 3,4 litre seviyesine kadar inebiliyor.



Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP (Benzinli)

Peugeot 208, dikkat çekici tasarımının yanı sıra ekonomik motoruyla da öne çıkıyor. 1.2 litrelik PureTech motoru 75 HP güç üretirken, 100 km’de ortalama 4,1 litre yakıt tüketimiyle sınıfında iddialı bir verimlilik sunuyor.

Renault Clio (1.0 TCeEDC)(Otomatik)

Renault Clio, 1.0 litrelik turbo benzinli motoru ve EDC otomatik şanzımanıyla şehir içi kullanımda öne çıkan modellerden biri. Ortalama 4,3 L/100 km yakıt tüketimi sunan araç, yoğun trafikte 5–6 litre seviyelerinde ekonomik bir performans sergiliyor.



Hyundaii10 (Benzinli)

Hyundai i10, şehir içi kullanım odaklı yapısıyla pratik ve ekonomik bir seçenek sunuyor. Yaklaşık 5,9 L/100 km yakıt tüketimiyle segmentinde verimli bir performans sergileyen model, kompakt boyutları sayesinde dar sokaklarda kolay manevra imkânı sağlıyor.

BMW116d (Dizel)

Sürüş keyfini yakıt ekonomisiyle buluşturan BMW 116d, şehir içi 5,2 L/100 km ve şehir dışı 4,4 L/100 km tüketimiyle sınıfının en verimli premium hatchback’lerinden biri. Sportif yapısı, arkadan itişli sürüş sistemi ve BMW konforu ile hem genç kullanıcılar hem de uzun yol sürücüleri için dengeli bir tercih.

Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG (Benzinli)

Skoda Scala, geniş iç hacmi ve pratik kullanımıyla özellikle aileler için öne çıkıyor. 1.0 TSI 110 PS DSG motor seçeneği, şehir içinde 5,9 litre, şehir dışında ise 4 litreye kadar düşen yakıt tüketimiyle ortalama 4,7 L/100 km seviyesinde ekonomik bir sürüş sunuyor.

Renault Clio (Benzinli)

Renault Clio, modern tasarımı ve dengeli sürüş karakteriyle segmentinin öne çıkan modellerinden biri. Ortalama 5,0 L/100 km yakıt tüketimiyle ekonomik bir kullanım sunan model, akıllı kokpiti ve zengin donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

FiatEgea Sedan 1.6Multijet II 130 HP (Dizel)

Fiat Egea, Türkiye’de üretilmesi ve sunduğu fiyat-performans dengesiyle ailelerin en çok tercih ettiği sedanlardan biri. 1.6 Multijet motoru 130 HP güç üretirken, ortalama 4,5–4,7 L/100 km yakıt tüketimiyle ekonomik bir kullanım sunuyor.

Peugeot 208 (1.5BlueHDiEAT8)(Otomatik - Dizel)

Peugeot 208, dizel motoru ve gelişmiş şanzımanıyla yakıt verimliliğinde öne çıkan modeller arasında yer alıyor. 1.5 litrelik BlueHDi motoru, ortalama 4,1 L/100 km yakıt tüketimiyle hem şehir içi hem şehir dışı kullanımda ekonomik bir sürüş sunuyor.

RenaultMegane 1.5Blue dCi 115 HP (Dizel)

Renault Megane, 1.5 litrelik Blue dCi motoruyla hem bireysel kullanıcılar hem de filolar için öne çıkan bir seçenek. Ortalama 4,6–4,7 L/100 km yakıt tüketimiyle ekonomik bir sürüş sunan model, konfor odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.



Peugeot 2008 1.5BlueHDi 130 HP (Dizel)

Peugeot 2008, kompakt SUV segmentinde hem tasarımı hem de verimliliğiyle öne çıkan modellerden biri. 1.5 litrelik BlueHDi motoru, ortalama 5,0 L/100 km yakıt tüketimi sunarken şehir içinde 5–6 litre, şehir dışında ise yaklaşık 4 litre seviyelerine kadar düşebiliyor.

Hyundai Ioniq Hybrid (Otomatik - Hybrid)

Hyundai Ioniq Hybrid, aerodinamik tasarımı ve verimli hibrit sistemiyle dikkat çeken bir seçenek. Ortalama 4,0 L/100 km yakıt tüketimi sunan model, şehir içinde yaklaşık 5 litre, şehir dışında ise 4 litrenin altına inebilen değerleriyle öne çıkıyor.

Volkswagen Golf(1.0 TSI DSG)(Otomatik)

Volkswagen Golf, 1.0 TSI motor ve DSG şanzıman kombinasyonuyla hem performans hem de verimliliği bir arada sunuyor. Ortalama 5,2 L/100 km yakıt tüketimiyle dikkat çeken model, şehir dışında 5 litrenin altına inerken şehir içi yoğun trafikte 6–7 litre seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: CNBC-E