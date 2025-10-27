Bakan Yerlikaya detayları açıkladı! Trafikte 'yaka kamerası' dönemi: '30 gün saklanıyor'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına konuk oldu. Burada yeni yılda yürürlüğe girecek yeni trafik düzenlemesinin amaç ve detaylarını açıklayan Bakan Yerlikaya ayrıca polis ve jandarmanın denetimlerde kullanmaya başladığı yaka kamerasını da tanıttı.

Bakan Yerlikaya yaka kamerasının yakında daha da yaygınlaşacağını ve envantere 110 bin tane daha yeni kameranın ekleneceği bilgisini de verdi.

"110 BİN ADETE ULAŞACAĞIZ!"

Bakan Yerlikaya Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sorusu üzerine programa yanında getirdiği yaka kamerasını şu sözlerle tanıttı:

"Şu yaka kameramızı arkadaşlarımız ekranlarda ailelerine göstersin. Bu (yaka kamerası) denetim yaparken emniyet ve jandarmamızın ASELSAN'ın ürettiği yüz tanımalı yaka tanıma sitemi. Ne demek bu? Bu yılın sonunda veya senenin başında 110 bin adete ulaşacağız bunda.

"GÖRÜNTÜ 30 GÜN SAKLANIYOR!"

Ama iyi bir haber vereyim artık jandarma ve emniyet trafikte bu ay sonu bunu tamamladık. Şimdi Yunuslara (Polis Birimi) başladık. Bunu ilk önce İstanbul'la başlattık. Artık biz vatandaşına nasıl davrandığını trafikteki arkadaşlarımızın. Vatandaşımızın onlara nasıl davrandığını geriye dönük 30 gün burada saklıyoruz. Tüm kanun dışı davranış şekli teklifler, bütün bunların tamamı kameranın uygulandığı yerde yüzde 96 bu tür sıkıntılar bitti."

ÇOCUK YAŞTA SUÇA SÜRÜKLENENLER

Çocuk suçlularla ilgili ise Bakan Yerlikaya şu değerlendirmeleri yaptı:

"Öncelikle hayatlarının baharında vefat eden bu evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Dünyada ve bizde suça sürüklenen çocuklarda maalesef yukarıya doğru bir gidiş var. Bizde Avrupa'da Amerika'da... Avrupa'da Amerika'da asayiş olaylarının tırmanışıyla ilgili önlenemez bir tırmanış var. Ama bizdeki ondan farklı. Bizde kişilere karşı katalog 10 önemli suç.

Kabine öncesi dönemde aylık 66 bin 288 olay varken yüzde 114,5 azalış. Yani 2025'in aylık ortalaması 10 bin düşmüş. Aydınlatma adalete teslim etme oranlarımız da 3,1 yani yüzde 98,9 yani 100 olaydan 99'unu o an aydınlatıyoruz.

4 Haziran 2023'ten bu yana bu 10 önemli suçta toplam 98 bin daha az olay meydana gelmiş. Benim birinci görevim olay sayılarını düşürmek. Eğer bir olay engellenemezse Adalete teslim etmek.

Şimdi kasten öldürmek cinayet toplam olay ve suça sürüklenen olay sayıları net bir şekilde huzurlarınıza getirdim. 2020'den 2025'in 9. ayı cinayet 2023'te 2 bin 222'den aşağı doğru gidip yılın ilk 9 ayında 1351. OECD ülkelerinde 100 bin çocuk başına suça sürüklenen şüpheli sayısında biz 100 bin çocuk başına suçlu sayısında sekizinciyiz. Avrupa perişan. Ama biz burada bir bile olsa buna razı olamayız. Çünkü 13 yaşında 11 yaşında 14 yaşında bir çocuk nasıl kasten yaralama kasten öldürme suçu işleyebilir? Bununla nasıl sosyal medya üzerinden övünebilir. O daha da çirkin. Bana göre cinayetten daha da çirkin olan bu!

Adalet Bakanımız yargı paketinde 18 yaşındaki çocukların cezalandırılmalarıyla ilgili aynı bizim teşbihte hata olmasın ama trafik cezalarında güncellemeye ihtiyaç olduğu gibi orada bunları güncelliyorlar. AK Parti Grubu o teklifi Gazi Meclisimizden geçirecek. Biz inanıyoruz ki bu yargı paketlerinde 17 - 18, 16 - 15, 14 - 13 gibi, 12 altındaki skala farklı bir durum arz ediyor. Bunlar artık çok daha caydırıcı hale gelecek. Bunu bir an önce yaparsak ki yapılacağı yönünde Yılmaz Tunç Bakanımızın açıklamaları var. Ben de süratle takip ediyorum. Ben inanıyorum ki yeni yılla birlikte bu suçlar düşecek."

"TERÖRİST İNİ GİBİ KULLANILACAKSA KARŞIYIM!"

TikTok ve diğer sosyal medya platformlarına nasıl baktığıyla ilgili bir soruya ise Bakan Yerlikaya şu cevabı verdi:

"Ben sosyal medya mecralarına şöyle bakıyorum. Ali Yerlikaya dört evladı olan birisi olarak söylüyorum. Eğer burada suç ve suça sürüklenenleri yakalamakla ilgili benimle iş birliği yapıyorsa buyursun. TikTok'un anahtarı elinde bulunan iradeye diyorum. Benimle işbirliği yapıyor ben onun özgürlüğüne, bizim insanlarımızın özgürce sosyal meydan mecralarında yürümesine gezmesine faydalanmasına karşı değilim ki. Tek bir şey var şu cihazda suç ve suçlu bir araya geliyor hatta teröristlerin in ve mağara diyoruz ya o amaç gibi kullanılıyorsa ben buna karşıyım."