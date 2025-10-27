FİNANS

Bakanlık 'dur' dedi! Kayıt dışı ikinci el araç satışına ceza yağdı

Bakanlık kayıt dışı ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine geçit vermiyor. Yetki belgesi olmadan ikinci el araç alım satımı yaptığı tespit edilen 113 kişi ve işletmeye, toplamda 102 milyon lira idari para cezası kesildi. 2025 yılı genelinde kayıt dışı ticarete yönelik uygulanan toplam ceza tutarı ise 174 milyon liraya yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kayıt dışı ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine geçit verilmediği vurgulandı.

Ülke ekonomisinde giderek büyüyen ticaret hacmiyle önemli bir yer tutan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Bakanlığın yürüttüğü denetim ve düzenleme çalışmalarına kararlılıkla devam edildiği belirtilen açıklamada, Bakanlığın yetki belgesi zorunluluğu ile güvenli ve şeffaf ticaretin tesisini sağladığına işaret edildi.

79 BİN İŞLETME YETKİ BELGESİ ALDI

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, hizmet kalitesinin ve tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin Bakanlıktan yetki belgesi alma zorunluluğuna dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda, bugüne kadar 79 bin 113 işletme için "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi" düzenlendiği ifade edildi.

BU YIL İÇİNDE KESİLEN CEZALAR 174 MİLYON TL'Yİ BULDU

Bakanlığın bu alandaki faaliyetlerine ilişkin bilgi de verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca yürütülen düzenli inceleme ve denetimler sonucunda, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye 102 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Yalnızca bu yıl içinde, yetki belgesiz ticari faaliyette bulunduğu belirlenen toplam 217 gerçek ve tüzel kişi hakkında Bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 174 milyon liraya ulaşmıştır. Bakanlık olarak, motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, adil ve güvenli bir piyasa yapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz."
Kaynak: AABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı ikinci el araba ikinci el araç
