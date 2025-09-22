FİNANS

Bakanlık kararını duyurdu: Ek vergiler geliyor! Sadece onlar kapsamda değil, 2 ay sonra başlıyor

Ticaret Bakanlığı otomobil ithalatı ile ilgili yeni düzenlemelerin Resmi Gazete’de yayımlandığını açıkladı. Yerli ve milli otomobil üretimin ithalat baskısı ile karşı karşıya olunduğu belirtildi. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamı dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülükler uygulanacağı açıklandı. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımllanan karara göre otomobil ithalatı ile ilgili Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeye imza attı. Yapılan açıklamada, bakanlık olarak üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülmekte, iç ve dış piyasa gelişmeleri, küresel trendler ve özellikle son dönemde dünya ticaretinde hızla artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak ithalat politikalarının sürekli güncellendiği belirtildi.

İTHALAT BASKISINA BAKANLIKTAN ÇÖZÜM

Bu kapsamda, otomotiv sektörü, ana ve yan sanayi üretimiyle oluşturduğu katma değer, ihracattaki yeri ve beraberinde getirdiği doğrudan ve dolaylı istihdamlar nedeniyle diğer sanayileşmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de önemli ve stratejik bir role sahip olduğu belirtilerek, şu cümleler kuruldu:

"Gelinen aşamada, otomotiv piyasasında yaşanan küresel trendler, tedarik zincirindeki değişim ve dönüşümler, son dönemde dünya ticaretinde artış gösteren ve ülkemizi de yakından etkileyen ticaret savaşları ve artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak, otomotiv sektörümüzün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır"
'EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR'

Bazı otomobil ithalatlarına ek mali yükümlülük getirildiği duyurulan açıklamada, şu sözler sarf edildi:

“Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında; Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin ABD Doları/adedin yüksek olanının, Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin ABD Doları/adedin yüksek olanının, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 ABD Doları/adedin yüksek olanının ek mali yükümlülük olarak uygulanması kararlaştırılmıştır”
60 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Karar hükümlerinin 60 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, “Düzenlemeye konu olan araçların ithalatında, başlamış işlemler için bir geçiş süreci de sağlanmış olup, karar hükümleri, yayımı tarihini takip eden altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. Ticaret Bakanlığımız, ilgili kurumlarla istişare içerisinde, üretici ve tüketici faydasını ve otomotiv piyasasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, gelişmiş ülke ekonomileri ve sanayileşmiş tüm ülkeler için stratejik konumda bulunan otomotiv sektörüne dair yeni politikalar üretmeye, yerli üretimin, istihdamın ve ihracatın geliştirilmesi için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.
