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Bakanlık sektördeki fiyat artışını radarına aldı! Milyonlarca lira ceza kesildi, 1 yıl süreyle iptal edildi

Özel Tüketim Vergisine yapılan düzenlemelerin ardından fiyatlarda değişmeye başladı. Ticaret Bakanlığı fiyat değişimleri ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakanlık, fiyat düzenlemelerini yakın takip ettiklerini ifade etti.

Bakanlık sektördeki fiyat artışını radarına aldı! Milyonlarca lira ceza kesildi, 1 yıl süreyle iptal edildi
Ezgi Sivritepe

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı ticaretinde, adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesisi ve sürdürülmesi amacıyla düzenleme, denetim ve önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Özel Tüketim Vergisi oranlarında yapılan düzenlemelerin ardından sektördeki fiyat değişimleri Ticaret Bakanlığı'nca izlenmeye başladı.

Bakanlık sektördeki fiyat artışını radarına aldı! Milyonlarca lira ceza kesildi, 1 yıl süreyle iptal edildi 1

PARA CEZASI VERİLECEK

Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı titiz incelemeler yürütülürken, tespit edilen aykırılıklara karşı idari para cezaları uygulanmakta ve gerektiğinde yaptırımlar devreye alınıyor.

Bakanlık sektördeki fiyat artışını radarına aldı! Milyonlarca lira ceza kesildi, 1 yıl süreyle iptal edildi 2

YETKİ BELGESİ OLMAYAN SATIŞ YAPAMIYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenlemeler uyarınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yalnızca yetki belgesine sahip işletmeler tarafından gerçekleştirilebilmekte; bir takvim yılı içerisinde üçten fazla taşıt satışı ticari faaliyet olarak kabul ediliyor.

Bu kapsamda yapılan denetimler sonucunda yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 103 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık sektördeki fiyat artışını radarına aldı! Milyonlarca lira ceza kesildi, 1 yıl süreyle iptal edildi 3

STOK VE MANİPÜLASYON YAPAN BAYİ VE GALERİCİLERE CEZA

Pandemi sürecinde artan manipülatif fiyat hareketleri ve stokçuluk gibi piyasa bozucu uygulamalara karşı Ticaret Bakanlığı önlemler aldı.6 Ay – 6 Bin Km pazarlama ve satış kısıtlaması, ilan fiyatı kısıtlaması uygulamaları ile sektördeki aşırı fiyat artışlarının ve haksız kazançların önüne geçildi.

Bu kapsamda 6 ay – 6 bin km düzenlemesini ihlal eden 131 yetkili bayi ve oto galericiye toplam 52 milyon 462 bin TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden 476 kişi ve kuruluşa toplam 95 milyon 668 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık sektördeki fiyat artışını radarına aldı! Milyonlarca lira ceza kesildi, 1 yıl süreyle iptal edildi 4

BAYİLERİN YETKİ BELGELERİ İPTAL EDİLDİ

Taşıt satışından kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlama gibi uygulamalarla vatandaşın araca erişimini engelleyen 31 yetkili bayinin yetki belgeleri iptal edildi. Bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmaları yasaklandı.
Bakanlık sektördeki fiyat artışını radarına aldı! Milyonlarca lira ceza kesildi, 1 yıl süreyle iptal edildi 5

Bakanlık sektördeki fiyat artışını radarına aldı! Milyonlarca lira ceza kesildi, 1 yıl süreyle iptal edildi 6

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Ceza Ticaret Bakanlığı Otomobil para cezası
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