FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Bayiden gidip sıfır araç aldı, lastiği patlayınca gerçekler gün yüzüne çıktı! "İkiside başka bir markaydı"

Bayiden gidip sıfır araç aldı, lastiği patlayınca gerçekler gün yüzüne çıktı! "İkiside başka bir markaydı"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.11.2024 10:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da Mehmet Polattaş, bayiden sıfır olarak satın aldığı aracının stepnesi ve lastiklerinin farklı markalarda olduğunu fark etti. Araçta 10 bin TL’ye yakın bir zarara uğradığını belirten Polattaş, sıfır araç alacak vatandaşları uyardı: "Lastiklerinizi mutlaka kontrol edin!"

Bayiden gidip sıfır araç aldı, lastiği patlayınca gerçekler gün yüzüne çıktı! "İkiside başka bir markaydı"

Antakya ilçesinde yaşayan Mehmet Polattaş, 15 Ağustos 2024 tarihinde Berlingo model araç satın alarak kullanmaya başladı. İddiaya göre; sıfır araç satın aldıktan birkaç ay sonra aracının lastiği patlayan ve lastiği değiştirmek isteyen Polattaş, aracının üzerindeki lastiklerle stepnenin başka marka olduğunu fark etti.

AW331796_01

10 BİN TL ZARAR

Durum üzerine Adana'da aracı satın aldığı bayiyle görüşen Polattaş'a durum normal olduğu söylendi. Geçmişte de sıfır araç aldığını fakat aracın üzerindeki ve stepne lastiğinin aynı olduğunu ve 10 bin TL zararı olduğunu dile getiren Polattaş, sıfır araç alacak vatandaşları araç lastiklerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

AW331796_02

“ARAÇ ALANLARA TAVSİYEM BÜTÜN LASTİKLERE BAKMALARINI ÖNERİYORUM”

Aracın lastiğinin patlamasıyla lastiklerin farklı marka olduğunu anladığını söyleyen Mehmet Polattaş, “Bu arabayı bu yıl 15 Ağustos'ta aldım. Arabamın modeli Berlingo. Bu arabayı Adana'daki Onatça bayisinden aldım. Geçen gün arabamın lastiği patladı. Stepne lastiğini takmak istedim. Lastiği değiştirirken stepne lastiğimin markası başka, aracımın lastiği başka bir markaydı. İkisi de farklı bir marka. Ben daha önceden sıfır araba aldım ama bütün lastikleri aynı markaydı. Bu arabanın lastiklerini görünce şaşırdım. Bunun üzerine bayiyi aradım. Durumu bayiye anlattığımda bundan sonra lastikler böyle geliyor dediler. Böyle söyleyerek beni geçiştirdiler. Ben onların dediklerine inanmadım. Bütün lastiklerin aynı olması lazımdır. Firmalar lastik markalarıyla anlaşıyorsa bu lastikler toptan geliyordur. Hepsinin aynı markada olması gerekiyordu. Araba lastiklerinden dolayı 8 - 10 bin TL zararım oldu. Araç alanlara tavsiyem bütün lastiklere bakmalarını öneriyorum. Ben daha önceden de sıfır araba aldım ve bütün lastikler aynı markaydı. Böyle bir şey hayatta aklıma gelmezdi” ifadelerini kullandı.

AW331796_04

(İHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil lastik
En Çok Okunan Haberler
Kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni gelişme!

Kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni gelişme!

Emekli ve memurları üzecek 'zam' çıkışı! 'Maalesef' diyerek...

Emekli ve memurları üzecek 'zam' çıkışı! 'Maalesef' diyerek...

Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu

Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Çeyizinden çıkarıp harekete geçti

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Çeyizinden çıkarıp harekete geçti

'Altına hücum edecekler' Gram altın için yeni tahmin!

'Altına hücum edecekler' Gram altın için yeni tahmin!

Eşine 'iyi gelsin' diye yaptı, dostlara da gönderdi! Siparişlere yetişemiyor

Eşine 'iyi gelsin' diye yaptı, dostlara da gönderdi! Siparişlere yetişemiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.