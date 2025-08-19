'Beklemenin anlamı yok' Araba alacaklara tavsiye: 'Her zaman doğru dönem' ÖTV zammından sonra...

Eskişehir’de 2. el araç alım satımı yapan esnaf Safa Güngören, araç piyasasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Yeni ÖTV oranlarının belirlenmesinin ardından sıfır araç fiyatlarında artış yaşandı. Bunun sonucunda 2. el araç piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyleyen Güngören, farklı fiyat aralıklarındaki araçlara yoğun talep olduğunu dile getirdi. Ayrıca araç almak isteyenlerin mümkün olan en kısa sürede alım yapmasının daha kârlı olacağını vurguladı.

"PİYASADA HAREKETLİLİK VAR"

ÖTV zamlarının etkisine değinen Safa Güngören, şunları söyledi:



"Şu anda ÖTV zamlarından dolayı piyasada ciddi bir hareketlilik var. Bu hareketlilik sadece sıfır araçlarda değil, ikinci elde de kendini gösteriyor. Daha önce bazı marka araçların fiyatlarının artacağı beklentisiyle insanlar o araçlara yöneldi. Bunun sonucunda ellerindeki ikinci el araçları piyasaya sürdüler. Bizim burada da aynı şekilde bir canlılık söz konusu. Şu anda piyasa gerçekten hareketli"

HER ARACA TALEP VAR

En çok tercih edilen araç sınıflarını değerlendiren Güngören, "Genel olarak 600-700 bin lira bandındaki otomatik araçlara çok fazla talep var. Bunun dışında 1 milyon ile 1 milyon 200 bin lira bandındaki araçlara da ciddi bir ilgi gösteriliyor. Ama aslında şu dönemde bakarsanız her araç satılıyor. Yani sadece belli sınıflar değil, piyasanın geneline yayılan bir talep söz konusu" diye konuştu.

"BEKLEMENİN ANLAMI YOK"

Araç alımı için doğru zaman olup olmadığını değerlendiren Safa Güngören, "Bence Türkiye’de her zaman doğru bir dönemdir. Çünkü biz dışa bağlı bir ekonomiyle yaşıyoruz ve Türk lirası sürekli değer kaybediyor. O yüzden araç almak isteyenler ne kadar erken alırsa o kadar karlı çıkar. Beklemenin bir anlamı yok, çünkü araç fiyatları da döviz kurlarıyla birlikte yükseliyor. Dolayısıyla doğru dönem diye bir ayrım yapmaya gerek yok, her zaman doğrudur" ifadelerini kullandı.



MEVSİM FARKI KALMADI!

Piyasanın mevsimsel etkisine dair görüşlerini de aktaran Güngören, "Eskiden Türkiye’de şöyle bir anlayış vardı: Yazın araç satılır, kışın satılmaz; ama artık bu mantık kalmadı. Şimdi döviz de altın da kışın yükseliyor ve buna paralel olarak araç satışı da devam ediyor. Dolayısıyla yaz ya da kış fark etmiyor, kışın da çok araba satılıyor. Mevsimsel hareketlilik diye bir şey kalmadı" dedi.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır