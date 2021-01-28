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Benzin, motorin ve LPG indirimi 2021... EPGİS duyurdu: indirim var mı, pompaya ne zaman yansıyacak?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 28.01.2021 07:54 | Son Güncelleme

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV karşılanma oranlarına ilişkin açıklamaların "büyük indirim" olarak haberleştirildiğini belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, "Bu haberlerle tüketiciler yanıltılmaya çalışılıyor. Pompa fiyatına yansıyacak değişiklikleri vatandaşlarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz." dedi.

Benzin, motorin ve LPG indirimi 2021... EPGİS duyurdu: indirim var mı, pompaya ne zaman yansıyacak?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıtta olası indirimlerin fiyatlara yansıması için fiyatlarda önce eşel mobil sistemi ile ÖTV’den karşılanma miktarlarının altına inilmesi gerektiğini söyledi.

EPGİS'in akaryakıt fiyatlarında ÖTV karşılanma oranlarına ilişkin yaptığı açıklamaların "büyük indirim" şeklinde haberleştirildiğini belirten Aktaş, "Bu haberlerle tüketiciler yanıltılmaya çalışılıyor. Pompa fiyatına yansıyacak değişiklikleri vatandaşlarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz. Devlet, eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden kaynaklı pompa satış fiyatı yükselişlerini, ÖTV’nin eş oranda düşürülmesi yoluyla sınırladı. Bu mekanizma ile fiyatlardaki yükseliş, gerçek satış fiyatı içindeki ÖTV miktarından düşülerek pompa satış fiyatı sabit tutuluyor." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
2 gün oldu hâlâ indirim yok neden acaba. Hep yalan dolan sınız. Zam olsa anında uygularsanız.
zam anında devreye giriyor
yani indirimler ötv ye göre ayarlanmış alacak verecek yok diyorlar ????????????
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