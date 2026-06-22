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Beş ayda ikinci el satışları 3,5 milyonu geçti!

İkinci el binek ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk 5 aylık bölümünde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 gerileyerek 3.544.195 adet seviyesinde gerçekleşti.

Beş ayda ikinci el satışları 3,5 milyonu geçti!
Cansu Çamcı

Mayıs ayı özelinde ise geçen yılın mayıs ayına kıyasla satışlar yüzde 22 azalarak 623.561 adet seviyesinde gerçekleşti. 2PLAN’ın İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, yüksek faiz ortamı, krediye erişimde yaşanan zorlukları işaret ederek “Tüketici harcamada daha seçici davranmaya başladı. Sıfır tarafında devam eden kampanyalar 2. eli etkileyen temel unsurlar arasında yer alsa da kullanılmış otomobil pazarı Türkiye’de hâlâ en erişilebilir mobilite çözümü olmaya devam ediyor” dedi.

ELEKTRİKLİ SAYISI 500 BİNE YAKLAŞTI

TÜİK verilerine göre, 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan elektrikli otomobiller geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 70.554 adede, hibrit otomobiller ise yüzde 0,8 artarak 123.159 adede ulaştı. Aynı dönemde benzinli otomobiller yüzde 24,5 gerileyerek 155.526 adede, dizel otomobiller ise yüzde 28,7 gerileyerek 29.753 adede indi. Bu tabloya göre elektrikli ve hibrit modellerin payı yüzde 50’nin üzerine çıktı. Öte yandan EPDK’nın Nisan 2026 Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri’ne göre, Türkiye’de toplam elektrikli araç sayısı Nisan 2026 itibarıyla 427.486’ya ulaştı.

Beş ayda ikinci el satışları 3,5 milyonu geçti! 1

SPRİNG TANITIM İÇİN GÜN SAYIYOR

Dacia yüzde 100 elektrikli şehir otomobili Spring’in ikinci neslini tanıtmak için gün sayıyor. 2021 yılında üretilen ilk nesli ile 210 binden fazla müşteriye ulaşan model, marka için tamamen yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Dacia’nın temel değerlerine sadık kalarak yollara çıkacak olan Yeni Spring Avrupa’da üretilecek. Tamamen elektrikli motoru, dört kişilik yaşam alanı ve günlük kullanıma uygun özelliklerinin yanı sıra pratik bagaj hacmiyle kullanıcıların ihtiyaç duyduğu temel özellikleri bir araya getirecek. Söz konusu modelin Türkiye’de satışa sunulacağı takvim ise 2027 yılının ikinci yarısı olarak açıklanmış durumda.

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mayıs
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