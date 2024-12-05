Bir dönemin otomotiv deviydi; şimdi toparlanmaya çalışıyor... Japon lider Nissan'ın toplantısı basına sızdı: İşleri tahminlerinden daha kötü gidiyor!

Otomotiv markası denince ilk akıllara gelen Nissan zor bir dönemeçten geçiyor. Sektöre Tesla ve BYD gibi markaların damga vurması ile Nissan sektörde meydan okuyamaz bir hale geldi. Daha öncesinde de CEO'su ile problemler yaşayan Nissan'ın ekim ayında yapılan çevrimiçi toplantısı basına sızdı.

NİSSAN İÇİN DURUM İYİ DEĞİL

Nissan Motor yöneticilerinin, CEO Makato Uchida ile rutin bir çevrimiçi toplantı sırasında şirket işlerinin öngörülenden daha kötü gittiği ve ve istihdam ile üretimde kesintiye gitmek zorunda kalacakları konuşuldu. Reuters’un konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Nissan müdürleri, büyük oranda Kuzey Amerika ve Çin’deki düşük satış ve kârlılık nedeniyle kötüleşen finansal durumu yaşanan duruma gerekçe olarak gösterdi.

Yayımlanan haberlere göre, CEO Uchida, işlerinin düzeltilmesi için baskın altında olmasıyla beraber aktivist hissedarlar otomobil üreticisindeki hisselerini arttırdı.

TRUMP'IN SEÇİLMESİ SONRASI NELER OLDU?

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ile Nissan için kritik çanlar çalınmaya başlandı. Buna göre, Trump'ın düşük maliyetli bir üretim merkezi olan Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulama sözü verdiği konuşuluyor. Ayrca haberine kaynaklarına göre, Trump'ın ne yapacağı kestirelemeyeceği gibi ayrıca, yüksek gümrük vergilerinin Nissan'ı Meksika'daki üretimi azaltmaya zorlayabileceğini de ifade edildi.

NİSSAN'DA NELER OLMUŞTU?

Eski Nissan Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, 2018 yılında mali suiistimal suçlamasıyla tutuklanmış ve ev hapsinde tutulduğu Japonya'da bir yıl sonra kaçmıştı. , İstanbul üzerinden çello kutusuyla ülkesi Lübnan’a geçmişti. Hâlâ Lübnan’da bulunan ve kaçak durumda olan Ghosn suçlamaları reddediyor.

Şu anki CEO Makato Uchida ise işleri yoluna koymaya çalışsa da başarılı olamıyor. Nissan'ın bir süredir yaşadığı aksaklıklar ise şu şekilde:



Ghosn'un halefi Hiroto Saikawa, fazla maaş aldığını kabul ettikten sonra 2019'da istifa etti.

Operasyon Direktörü Ashwani Gupta geçen yıl iki bağımsız yönetin kurulu üyesinin yaptığı gibi şirketten ayrıldı.

Nissan daha sonra Uchida'nın Gupta'yı gözetim altında tuttuğu iddialarını soruşturdu.

Bloomberg News'in hafta sonu bildirdiğine göre, CFO Stephen Ma'nın istifa etmesi bekleniyor.

Tesla ve Çinli BYD pazar payını kaparken, Nissan Fransız Renault ile ittifakını yeniden yapılandırma görüşmelerinde tıkandı.

Nissan’ın yeni elektrikli aracı olan Ariya'nın Tesla'nın Model Y'sine meydan okuması bekleniyordu ancak üretim sorunları nedeniyle sekteye uğradı. Ayrıca Kuzey Amerika'da değil Japonya'da üretildiği için 7 bin 500 dolarlık ABD vergi indirimine de hak kazanamıyor.

Nissan geçen yıl 3,3 milyon araç satarak 2017'ye göre yaklaşık yüzde 40 düşüş gösterdi. Hisse senedi 10 yıldan kısa bir süre içinde yüzde 70 değer düşerek yaklaşık 30 milyar dolar değer kaybetti.