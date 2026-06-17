BMW 2026 kar marjı beklentisinde revizyona gitti

BMW Grubundan yapılan açıklamada, daha önce "hafif bir düşüş" beklenen konsolide vergi öncesi karda artık "belirgin bir gerileme" öngörüldüğü belirtildi.

Münih merkezli şirketin açıklamasında, otomotiv bölümünün faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK- EBITDA) marjı beklentisinin yüzde 4-6 aralığından yüzde 1-3 aralığına çekildiği ifade edildi.

BMW yönetiminin tahminlerini düşürmesinde iki ana unsurun öne çıktığı belirtilen açıklamada, şirketin en büyük tekil pazarı olan Çin'deki daralmanın yılın ikinci çeyreğinde de hızlanarak sürdüğüne işaret edildi. Açıklamada, Avrupa ve ABD'deki olumlu satış grafiklerinin ise Çin'deki kaybı telafi etmeye yetmediği vurgulandı.

Orta Doğu'da istikrarsızlığın sürmesi nedeniyle kalıcı hale gelen yüksek enerji fiyatlarının şirketin üretim maliyetlerini doğrudan artırdığı belirtilen açıklamada, ayrıca jeopolitik belirsizliklerin küresel ölçekte tüketici eğilimlerini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, "Şirketin önceki varsayımlarının aksine Orta Doğu'daki çatışmanın etkileri devam etmektedir. İlk olarak, ısrarla yüksek seyreden enerji fiyatları şirketin maliyetlerini artırmaktadır. İkinci olarak, çatışmadan kaynaklanan belirsizlik dünya genelindeki pek çok pazarda tüketici davranışlarını giderek daha fazla etkilemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN ŞİRKETİN HİSSELERİ YÜZDE 11 DEĞER KAYBETTİ

Açıklamanın ardından Frankfurt Borsası'nda işlem gören BMW hisseleri, ilk işlemlerde yüzde 11'in üzerinde değer kaybederek 60,08 avro ile Eylül 2020'den sonraki en düşük seviyeyi gördü.

Gün içinde kayıplarının bir kısmını telafi eden hisseler, TSİ 13.00'te yüzde 6 düşüşle 63,55 avrodan işlem gördü. Bu düşüşle birlikte BMW'nin yılın başından bu yana toplam hisse değer kaybı yüzde 33'e yaklaştı ve şirketin piyasa değeri 39 milyar avronun altına geriledi.

BMW Grubu, 2026 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını içeren ara raporunu 30 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır