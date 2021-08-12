BMW 7 Serisi 2021 fiyat listesi! Karşınızda BMW 7 serisi kampanyalı fiyatları ve özellikleri

Özellikle uzun yol ve arka koltukta yolculuk yapmak için sıkça tercih edilen araç fiyatının hakkını fazlasıyla veriyor. Sürüş, konfor, güvenlikli yapısıyla BMW 7 serisi, keyfine düşkün sürücülerin radarında yer alıyor.

BMW 7 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW 7 serisi markanın en prestijli ve yüksek fiyatlı serileri arasında yer alıyor. Yüksek performans ve şık tasarım 7 serisini üst segment içerisinde de yüksek bir konuma yerleştiriyor. Uygulanan ÖTV oranı ise segmentteki diğer modeller gibi %220. Azami satış rakamları 3.500.000 TL bandında olan aracın tam fiyat listesi ise aşağıdaki gibi şekilleniyor.

BMW 740Ld xDrive Pure Excellence Otomatik Mild Hybrid - Dizel 2993 cc 340 bg 3.595.500 TL

BMW 740Ld xDrive M Excellence Otomatik Mild Hybrid - Dizel 2993 cc 340 bg 3.661.300 TL

BMW 7 SERİSİ 2021 TASARIM ÖZELLİKLERİ

BMW 7 serisinin en çok öne çıkan yönlerinden biri, orjinal ve şık iç tasarımı. Aracın iç tasarımında konyak kaplama yapılmış deri işçiliğine yer veriliyor. Dünyanın en iyi derilerinden biri olan Nappa derisinin kullanıldığı araçta deri ve dikiş kalitesi göz dolduran seviyede. Hem sürücünün hem de yolcunun konforu düşünülerek tasarlanmış dizayn, yumuşak ışıklar ve şık ambiyans destekleniyor. Bu şekilde yolda olmayı yorucu bir aktivite olmaktan fersah fersah uzağa taşıyıp bir keyif unsuru haline getiren tasarım, markanın sevenleri tarafından da tam not alıyor. Araca istendiği takdirde Executive Lounge özelliği eklenebiliyor. Bu özellikle ileri ittirilen ön koltuğun arkasından bir ayak uzatma sehpası uzanıyor. Bu muazzam konfor, aracın arka koltuklarının arasına yerleştirilen soğutma bölmesi ile tamamlanıyor.

Arabanın dış tasarımında ise, BMW’nin vurgusu haline gelen böbrek ızgaraların klasikle modern arasında bir çizgiye oturduğu görülüyor. Sedan gövdeye spor bir hava katan ızgara, aracın duruşunu bir üst noktaya taşıyor. Farlarda ise BMW’nin çok beğenilen Laserlight teknolojisi kullanılıyor. Bu farlar, normal menzilin iki katı uzunluğuna ulaşarak üst segment araçlardan beklenen güvenli sürüş unsurunu destekliyor. Sedan kasa üzerine yerleştirilen arka rüzgarlık ise, kasaya güçlü bir karakter katıyor. Tüm bu ihtişam, BMW’nin yeni nesil arabalarında sıkça kullandığı panoromik cam tavanla tamamlanıyor. Karakterli ve şık bir duruşu olan kasa, iç tasarımın konforuyla birleşerek BMW 7 serisini harika bir tercih haline getiriyor.

BMW 7 SERİSİ 2021 PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

BMW 7 serisinde hacmi 3000 cc’ye ulaşan son derece güçlü bir motora 4/4 silindirler eşlik ediyor. Araç 250 km/sa’lik maksimum hıza ulaşma kapasitesine sahip. Lüks araçlar için bir ölçüt kabul edilen 0-100 km/sa hızlanma ise 6.2 saniye ila 6.5 saniye arasında ölçülüyor. Aracın 1.8 tonluk ağırlığı göz önüne alındığında ortaya güçlü bir performans çıkıyor. 78 litrelik depo hacmi, şehir içi 8.4 litre şehir dışı ise 6.2 yakıt tüketim performansı sunuyor. Bu da aracı 100km/lt ölçümünde ortalama 7 litreye getiriyor. Araç mild hybrid- dizel kombinasyonunu kullanıyor. Performans aynı zamanda navigasyon teknolojileri ile de güçlendiriliyor. BMW 7.0 işletim sisteminin desteklediği kişisel asistan ve navigasyon sürüş deneyimini kolaylaştırdığı kadar güvenli ve kolay bir hale de getiriyor.



