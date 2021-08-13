BMW 8 Serisi 2021 fiyat Listesi! Karşınızda BMW 8 Serisi kampanyalı fiyatları ve özellikleri

BMW 8 serisi, fiyatı ve özellikleriyle fark yaratıyor. Sürüş, konfor ve güvenlik nedeniyle sürücülerin tercihi hâline gelen BMW 8 serisinin 2021 fiyatları belli oldu.

BMW 8 SERİSİ ÖZELLİKLERİ VE DONANIMLARI

Alman otomotiv sektörünün değişmez ismi BMW, 8 serisinde en ileri donanım ve yazılımsal özellikleri görücüye çıkarıyor. Markanın en iddialı serilerinden biri olan BMW 8 serisi, lüks tasarımı, tartışılmaz sürüş konforu ve güvenlik detaylarıyla aracı piyasanın en iddialı isimlerinden biri haline getiriyor. Serinin iç tasarımı, gerek renkleri gerekse deri seçimi ve işlemesi ile sportif araçların imzası haline gelen detayların tamamını taşıyor. Dış tasarımda ise aracı atik ve kıvrak gösteren çizgilere yer veriliyor. Araç bugüne kadar alışılmış skalanın dışına çıkan bir renk yelpazesine de yer veriyor. Otomobilin ağırlığı karbon fiber tavan ile gözle görülür şekilde azaltılıyor. Cüssesine rağmen kilo kontrolünü sağlayan araç 250 km maksimum hıza ulaşabiliyor. 0-100 km arası hızlanmayı ise 5/5.2 saniye gibi etkileyici bir sürede yapabiliyor.

BMW 8 SERİSİ COUPE 2021 FİYAT LİSTESİ

Yakıt türü olarak seçimini benzinden yana kullanan BMW 8 Serisi Coupé modeli 4.000.000 TL bandına yaklaşan fiyatlarıyla serinin en uygun fiyatlı modelleri arasında yer alıyor. Bu baş döndürücü aracın ÖTV oranı ise %220.

● BMW 840i xDrive Coupe M Sport Otomatik Benzin 2998 cc 340 bg 3.763.500 TL

● BMW 840i xDrive Coupe M Technic Otomatik Benzin 2998 cc 340 bg 3.891.800 TL

BMW 8 SERİSİ CAVRİO 2021 FİYAT LİSTESİ

Serinin Cabrio modelleri, Coupe serisiyle benzer teknik özellikler taşıyor. Tasarımsal farklılıklarıyla öne çıkan model 4.000.000 TL bandının en iyi seçimlerinden biri. ÖTV oranı ise %220 olarak uygulanıyor.

● BMW 840i xDrive Cabrio M Sport Otomatik Benzin 2998 cc 340 bg 3.981.100 TL

● BMW 840i xDrive Cabrio M Technic Otomatik Benzin 2998 cc 340 bg 4.111.400 TL

BMW 8 SERİSİ GRAN COUPE 2021 FİYAT LİSTESİ

Serinin en gösterişli modelleri sayılan Gran Coupe, azami satış rakamını dahi 4.000.000 TL üzerine çıkarıyor. Diğer modellerin aksine dizel seçeneği de sunan aracın ÖTV oranı ise serinin diğer üyeleri gibi %220.

● BMW 840i xDrive Gran Coupe M Sport Otomatik Benzin 2998 cc 340 bg 4.002.600 TL

● BMW 840i xDrive Gran Coupe M Technic Otomatik Benzin 2998 cc 340 bg 4.132.800 TL

● BMW 840d xDrive Gran Coupe M Sport Otomatik Dizel 2993 cc 320 bg 4.092.300 TL

● BMW 840d xDrive Gran Coupe M Technic Otomatik Dizel 2993 cc 320 bg 4.222.600 TL

BMW 8 SERİSİ YAKIT TÜKETİMİ NE KADAR?

Hayalleri süsleyen BMW 8 serisiyle ilgili merak edilen konulardan biri de yakıt tüketimi. Yakıt tüketimi, dizel modeller haricinde dramatik bir farklılık sergilemiyor. 100 km/litre hesabında Coupé modeller 8.3 litre, Cabrio modeller ise 8.7 litre ortalama veriyor. Keza, Gran Coupé modellerin ortalaması da 8.5 olarak hesaplanıyor. Ancak Gran Coupé’un dizel modellerinde yakıt tüketimi 6,7’ye iniyor.



