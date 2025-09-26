FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

BMW binlerce aracını geri çağırdı! 'Ücretsiz' vurgusuna dikkat, yangın riski olunca...

Alman otomobil devi BMW, ABD'de bulunan 196 bin aracını geri çağırdı. Dev otomobil markası çağırdığı araçların yangın riski olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

BMW binlerce aracını geri çağırdı! 'Ücretsiz' vurgusuna dikkat, yangın riski olunca...
Ezgi Sivritepe

Otomobil devi BMW, Amerika Birleşik Devletİ'nde (ABD) bulunn 196 bin aracını geri çağırdı. 196 bin aracı kapsayan geri çağırmanın nedeninin "yangın riski" olduğu belirtildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırılan araçların motor marş motoru rölesinin korozyona uğrayabileceğini ve bunun aşırı ısınma ve kısa devreye yol açarak yangın riskini artırabileceğini duyurdu.

BMW binlerce aracını geri çağırdı! Ücretsiz vurgusuna dikkat, yangın riski olunca... 1

BMW MOTOR MARŞINI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRECEK

Geri çağırma 2022 BMW 230i araçları dahil olmak üzere birçok modeli etkiliyor.

Alman otomobil devi BMW, servise çağırdığı ve yangın riski bulunan araçların tamirini ücretsiz gerçekleştirecek. Araçların motor marşı değiştirilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bosch'tan kötü haber! 'Çok acı verici' diyerek açıkladı, 2030'a kadar...Bosch'tan kötü haber! 'Çok acı verici' diyerek açıkladı, 2030'a kadar...
Duvarda asılı fotoğrafla kurtuldu! 1,5 milyon lirasını çaldıracaktıDuvarda asılı fotoğrafla kurtuldu! 1,5 milyon lirasını çaldıracaktı

Anahtar Kelimeler:
BMW
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.