BMW binlerce aracını geri çağırdı! 'Ücretsiz' vurgusuna dikkat, yangın riski olunca...

Otomobil devi BMW, Amerika Birleşik Devletİ'nde (ABD) bulunn 196 bin aracını geri çağırdı. 196 bin aracı kapsayan geri çağırmanın nedeninin "yangın riski" olduğu belirtildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırılan araçların motor marş motoru rölesinin korozyona uğrayabileceğini ve bunun aşırı ısınma ve kısa devreye yol açarak yangın riskini artırabileceğini duyurdu.

BMW MOTOR MARŞINI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRECEK

Geri çağırma 2022 BMW 230i araçları dahil olmak üzere birçok modeli etkiliyor.

Alman otomobil devi BMW, servise çağırdığı ve yangın riski bulunan araçların tamirini ücretsiz gerçekleştirecek. Araçların motor marşı değiştirilecek.