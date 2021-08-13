FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. BMW i3 2021 güncel fiyat! BMW i3 fiyatları ve özellikleri

BMW i3 2021 güncel fiyat! BMW i3 fiyatları ve özellikleri

13.08.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMW’nin tamamen elektrikli ailesinin diğer iX3’le birlikte diğer üyesi olan i3, muadilinin aksine tam bir şehir arabası hissiyatı veriyor. Kompakt ve şık tasarlanmış olan araç, elektrikli sürüş dünyasına adım atmak isteyen bir çok kişinin de ilgisini çekiyor.

BMW i3 2021 güncel fiyat! BMW i3 fiyatları ve özellikleri

Fiyatı, özellikleri, sürüş konforu ve tam güvenlikli tasarlanan BMW i3’ün güncel fiyatı da fark yaratıyor. İşte sürücülerin birçok sebepten dolayı tercih ettiği BMW i3’ün fiyat listesi…

BMW i3 YAKIT TÜKETİMİ NE KADAR?

Elektrikli araçların hayatımıza girmeye başlamasıyla beraber, yakıt tüketimini de Kwsa/100km üzerinden yapmaya başladık. BMW i3 araçlarda bu oran 14.7. Bu da onu iX3’ten biraz daha tasarruflu bir araç haline getiriyor. Aracın günlük kullanım için hesaplanan elektrikli menzili etkileyici bir 260 km olmakla birlikte elektrikli menzili 352 km. Araç 45 dakikada %80 oranında şark olabiliyor. Son olarak elbette aracın CO2 performansı da elektrikli arabaların ortaya çıkması olan sıfır emisyon. Aracın çevreye bir diğer katkısı ise, %95 oranında geri dönüştürülebilir materyallerden elde edilmesi. BMW bu misyonu bir adım daha ileriye götürerek bu materyallerin elde edilmesi için gereken enerjiyi hidroelektrik ile sağlanıyor. BMW’nin bu konuyla ilgili hassasiyetini dile getirirken vurguladığı başka bir enerji konusu da, elektrikli arabaların yapımının diğerlerine göre yarı yarıya daha az enerji tüketiyor olması.

BMW i3 TASARIM ÖZELLİKLERİ

BMW i3’ün tasarımı markanın bugüne kadar yaptığı en kompakt tasarımlardan biri. Araç hem ölçüleri hem de görünüşü itibariyle tam bir şehir arabası karizması taşıyor. Kolay park edilebilir ve fütüristik çizgiler, modern hayatla bütünleşen bir imaj taşıyor. Aracın iç tasarımı da, yine modern ve BMW’nin kendi normlarının dışına çıkan bir çizgi taşıyor. Elektrikli araç akımını benimsemeye hazır görünen ve arge çalışmalarına ağırlık veren şirket BMW i3 ile yeni bir dünya görüşü ile yeni bir tasarımın birleştiği etkileyici bir iş birliğine gidiyor. İç tasarımda ise alışılagelmiş BMW vizyonunun devam ettiği gözleniyor. i3’ün araç içi tasarımında sürücünün ve yolcuların konforlu ve güvenli seyahat etmesi için gereken her şey düşünülmüş. Rahat koltuklar, akustik donanımlar ve kullanışlı kokpit ile BMW i3, geleceğin otomobillerinin önemli öncülerinden biri olmaya aday.

BMW i3 DONANIMLARI VE ÖZELLİKLERİ

i3 serisinde BMW ile entegre çalışan profesyonel bir navigasyon sistemi bulunuyor. iDrive teknolojisinin kullanıldığı araçta, dokunmatik fonksyonlar 10,25 inch kontrol ekranı üzerinden sağlanıyor. BMW’nin beğenilen özelliklerinden sürüş asistanı da “plus” versiyonu ile i3 sürücülerini bekliyor. Bu asistanın yapabildikleri arasında, yaklaşma kontrolü uyarısı, şehir içi fren uyarısı ve yaya uyarısı vermek bulunuyor. Buna ek olarak, kamera sistemiyle çalışan ve dur/kalk işlevine sahip olan cruise control de sürücülerin hizmetinde. Yine severek kullanılan özellikleren biri olan park asistanı da yeni BMW i3’e eklenen özellikler arasında bulunuyor. Bu park asistanı, sistem aktive edildikten sonra vites değiştirme, hızlanma ve fren gibi fonksiyonların tamamını kendisi yerine getirerek sürücüye büyük kolaylık sağlıyor.

BMW i3 2021 FİYAT

BMW i3 tamamen elektrikli bir araç olması nedeniyle ÖTV kolaylıklarından faydalanan bir araç. Araca ÖTV oranı %60 oranında uygulanıyor. BMW i3’ün fiyatı 704.000. Bu fiyat, BMW’nin diğer yakıt tiplerini kullanan araçları içinde listenin orta sıralarında yer buluyor. Fiyatın içine aracın istasyonlara bağlanmasını sağlan bir şarj kablosu ve BMW i Wallbox da dahil. Aracı kiralamak isteyenler ise aylık 15.750 TL ödüyor. Bu da elektrikli araçları almadan önce denemek isteyenler için ideal bir fırsat yaratıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karpuzdan cips yaptı, dünyaya pazarlıyorKarpuzdan cips yaptı, dünyaya pazarlıyor
Selde 8 katlı bina böyle yıkıldıSelde 8 katlı bina böyle yıkıldı
İki çalışanının karıştığı suistimal için dava kararı! İki çalışanının karıştığı suistimal için dava kararı!
Anahtar Kelimeler:
BMW
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Marketlerde yeni dönem!

Marketlerde yeni dönem!

"28 bin dolarım buhar oldu" demişti! Şirketten 'soruşturma' açıklaması

"28 bin dolarım buhar oldu" demişti! Şirketten 'soruşturma' açıklaması

3600 ek gösterge çıkacak mı?

3600 ek gösterge çıkacak mı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.