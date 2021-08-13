BMW i3 2021 güncel fiyat! BMW i3 fiyatları ve özellikleri

Fiyatı, özellikleri, sürüş konforu ve tam güvenlikli tasarlanan BMW i3’ün güncel fiyatı da fark yaratıyor. İşte sürücülerin birçok sebepten dolayı tercih ettiği BMW i3’ün fiyat listesi…

BMW i3 YAKIT TÜKETİMİ NE KADAR?

Elektrikli araçların hayatımıza girmeye başlamasıyla beraber, yakıt tüketimini de Kwsa/100km üzerinden yapmaya başladık. BMW i3 araçlarda bu oran 14.7. Bu da onu iX3’ten biraz daha tasarruflu bir araç haline getiriyor. Aracın günlük kullanım için hesaplanan elektrikli menzili etkileyici bir 260 km olmakla birlikte elektrikli menzili 352 km. Araç 45 dakikada %80 oranında şark olabiliyor. Son olarak elbette aracın CO2 performansı da elektrikli arabaların ortaya çıkması olan sıfır emisyon. Aracın çevreye bir diğer katkısı ise, %95 oranında geri dönüştürülebilir materyallerden elde edilmesi. BMW bu misyonu bir adım daha ileriye götürerek bu materyallerin elde edilmesi için gereken enerjiyi hidroelektrik ile sağlanıyor. BMW’nin bu konuyla ilgili hassasiyetini dile getirirken vurguladığı başka bir enerji konusu da, elektrikli arabaların yapımının diğerlerine göre yarı yarıya daha az enerji tüketiyor olması.

BMW i3 TASARIM ÖZELLİKLERİ

BMW i3’ün tasarımı markanın bugüne kadar yaptığı en kompakt tasarımlardan biri. Araç hem ölçüleri hem de görünüşü itibariyle tam bir şehir arabası karizması taşıyor. Kolay park edilebilir ve fütüristik çizgiler, modern hayatla bütünleşen bir imaj taşıyor. Aracın iç tasarımı da, yine modern ve BMW’nin kendi normlarının dışına çıkan bir çizgi taşıyor. Elektrikli araç akımını benimsemeye hazır görünen ve arge çalışmalarına ağırlık veren şirket BMW i3 ile yeni bir dünya görüşü ile yeni bir tasarımın birleştiği etkileyici bir iş birliğine gidiyor. İç tasarımda ise alışılagelmiş BMW vizyonunun devam ettiği gözleniyor. i3’ün araç içi tasarımında sürücünün ve yolcuların konforlu ve güvenli seyahat etmesi için gereken her şey düşünülmüş. Rahat koltuklar, akustik donanımlar ve kullanışlı kokpit ile BMW i3, geleceğin otomobillerinin önemli öncülerinden biri olmaya aday.

BMW i3 DONANIMLARI VE ÖZELLİKLERİ

i3 serisinde BMW ile entegre çalışan profesyonel bir navigasyon sistemi bulunuyor. iDrive teknolojisinin kullanıldığı araçta, dokunmatik fonksyonlar 10,25 inch kontrol ekranı üzerinden sağlanıyor. BMW’nin beğenilen özelliklerinden sürüş asistanı da “plus” versiyonu ile i3 sürücülerini bekliyor. Bu asistanın yapabildikleri arasında, yaklaşma kontrolü uyarısı, şehir içi fren uyarısı ve yaya uyarısı vermek bulunuyor. Buna ek olarak, kamera sistemiyle çalışan ve dur/kalk işlevine sahip olan cruise control de sürücülerin hizmetinde. Yine severek kullanılan özellikleren biri olan park asistanı da yeni BMW i3’e eklenen özellikler arasında bulunuyor. Bu park asistanı, sistem aktive edildikten sonra vites değiştirme, hızlanma ve fren gibi fonksiyonların tamamını kendisi yerine getirerek sürücüye büyük kolaylık sağlıyor.

BMW i3 2021 FİYAT

BMW i3 tamamen elektrikli bir araç olması nedeniyle ÖTV kolaylıklarından faydalanan bir araç. Araca ÖTV oranı %60 oranında uygulanıyor. BMW i3’ün fiyatı 704.000. Bu fiyat, BMW’nin diğer yakıt tiplerini kullanan araçları içinde listenin orta sıralarında yer buluyor. Fiyatın içine aracın istasyonlara bağlanmasını sağlan bir şarj kablosu ve BMW i Wallbox da dahil. Aracı kiralamak isteyenler ise aylık 15.750 TL ödüyor. Bu da elektrikli araçları almadan önce denemek isteyenler için ideal bir fırsat yaratıyor.



