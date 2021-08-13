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BMW M Serisi 2021 fiyat listesi! İşte BMW M serisi güncel fiyatlar ve kampanyalar

13.08.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

510 beygir gücüne ulaşan motorları ve tüm spor araba sevenlerin rüyalarını süsleyen tasarımları ile BMW M serisi marka için bir itibar porfolyosu. İşte tüm spor araba tutkunlarının bir gün denemek isteyeceği BMW M serisinin güncel fiyatları ve daha fazlası!

BMW M Serisi 2021 fiyat listesi! İşte BMW M serisi güncel fiyatlar ve kampanyalar

8 ileri steptronik şanzıman, TwinPower turbo sıralı 6 silindirli motor, çekiş gücünün garantörü M xDrive, M Karbon seramik fren, M alaşım fren ve M sport egzoz sistemi gibi teknolojilerin kullanıldığı BM M serisinin fiyat listesi paylaşıldı.

BMW M SERİSİ ÖZELLİKLERİ

BMW M serisi performans ve hybrid modelleri hariç, BMW’nin en üstün teknolojilerini kullanıyor. Seri, tasarımlarıyla da spor araç tutkunlarından tam not alıyor. M serisinin bir çok üyesi, TwinPower turbo sıralı 6 silindirli motor, 8 ileri steptronik şanzıman, çekiş gücünün garantörü M xDrive, M alaşım fren, M Karbon seramik fren ve M sport egzoz sistemi gibi teknolojileri kullanıyor. M Karbon teknolojisi direksiyon, dış tasarım donanımı ve koltuklarda da kullanılabiliyor. Böylece M serisi üst segment spor araç severler için mutlaka incelenmesi gereken bir seçenek haline geliyor.

BMW M SERİSİ 2021 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

BMW’nin en elit motorlarına ve donanımları sahip olan M serisi fiyat olarak da cep yakıyor. Performans ürünü olarak piyasaya sürülen Yeni BMW M235i xDrive M Performance Edition hariç diğer tüm M sınıfı araçlar için 2.500.000 TL’ını gözden çıkarmak gerektiği gibi, bu rakam 5.000.000 TL’sını geçebiliyor. Performans modeli %150 ÖTV ile satışa sunulurken, diğer tüm M serisi için %220 ÖTV uygulanıyor.

● Yeni BMW M235i xDrive M Performance Edition Otomatik Benzin 1998 cc 306 bg 1.127.600 TL
● Yeni BMW M3 Competition Sedan Otomatik Benzin 2993 cc 510 bg 2.669.200 TL
● M3 Sedan Competition M xDrive Otomatik Benzin 2993 cc 510 bg 2.816.700 TL
● Yeni BMW M4 Competition Coupe Otomatik Benzin 2993 cc 510 bg 2.726.000 TL
● M4 Coupe Competition M xDrive Otomatik Benzin 2993 cc 510 bg 2.873.800 TL
● M4 Cabrio Competition M xDrive Otomatik Benzin 2993 cc 510 bg 2.995.000 TL
● Yeni BMW M440i xDrive Otomatik Mild Hybrid - Benzin 2998 cc 387 bg 2.208.600 TL
● Yeni BMW M5 xDrive Sedan Competition Otomatik Benzin 4395 cc 625 bg 4.153.200 TL
● Yeni BMW M5 CS Otomatik Benzin 4395 cc 635 bg 5.489.700 TL
● BMW M8 Coupe xDrive Competition Otomatik Benzin 4395 cc 625 bg 5.027.200 TL
● BMW M8 Cabrio xDrive Competition Otomatik Benzin 4395 cc 625 bg 5.208.600 TL
● BMW M8 Gran Coupe xDrive Competition Otomatik Benzin 4395 cc 625 bg 5.207.600 TL

BMW M SERİSİ YAKIT TÜKETİMİ

Motor hacimleri ve güçleriyle yollarda adeta fırtına estiren BMW M serisinin yakıt tüketimi konusunda pek bütçe dostu olmaması kimseyi şaşırmıyor. Araçların yakıt tüketimleri 9.5 litre ile 11 litre arasında değişiklik gösteriyor. Bu oldukça yüksek bir oran ki, şehir içinde bu ortalama yükseliyor. Seri içinde yakıt tüketimi daha uygun fiyatlı olan iki model dikkat çekiyor. Bunlardan ilki M serisinin performans aracı olan yeni BMW M235i. Daha mütvazi bir beygir gücü ve motor hacmine sahip araç bu ortalamayı 7.6’ya çekmeyi başarıyor. Yine 7.6 litre yakıt tüketimi performansı sergileyen bir başka model de, serinin tek hybrid aracı olan Yeni BMW M440i.

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