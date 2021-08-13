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BMW X1 Serisi 2021 ne kadar? İşte BMW X1 fiyat listesi ve özellikleri

13.08.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMW X1 serisi SUV tipi yüksek araçları seven ve bu konforu üst segmentte yaşamak isteyenler için oldukça popüler bir tercih. Gerek tasarımı, gerekse LED teknolojisinin ustaca entegre edildiği aydınlatma sistemleri ve klasik BMW kalitesi bu araca olan ilginin kaybolmasını önlüyor.

BMW X1 Serisi 2021 ne kadar? İşte BMW X1 fiyat listesi ve özellikleri

Araç aynı zamanda, BMW X ailesinin diğer üyelerine göre uygun fiyatları ve canlı ikinci el piyasasıyla da göz dolduruyor. İşte BMW X1 serisiyle ilgili bilmek istedikleriniz ve fiyat listesi.

BMW X1 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

BMW X1 serisi, 1.5 tonluk bir SUV’ye göre son derece spor ve kıvrak. Araç 0-100 km hızına 9.6 saniyede çıkabiliyor ve 200km’lik maksimum hıza ulaşabiliyor. X1 serisi sürücülere ve yolculara iç tasarım anlamında birçok kolaylık getiriyor. Serideki araçların yalnızca ön değil, arka koltukları da ayarlanabiliyor. Yolcular için büyük avantaj sağlayan özellik, hali hazırda yüksek olan bagaj kapasitesini artırmak için de kullanılabiliyor. Kontrast dikişli ve özel Dakota deri ile oluşturulan tasarım ise araca hem son derece lüks hem de şık bir hava veriyor. Y tasarımlı alaşımlı jantlar ise araca istenen spor görüntüyü vermekte son derece başarılı.

Serinin iç aydınlatması ve farlarında da inovatif teknolojiler kullanılıyor. Araçlardaki LED sis farları, kısa mesafe görüşünü artırarak sürüş güvenliğini sağlamlaştırıyor. Aynı zamanda, aracın kilidi açıldığı zaman LED projeksiyon ile aracın iki yanını ve kapı kolu girintisini aydınlatan bir fonksiyon bulunuyor.

BMW X1 YAKIT TÜKETİMİ NE KADAR?

BMW X1’in yakıt tüketimi de aracı almayı düşünenler arasında merak edilen bir başka konu. BMW X1 serisindeki araçların yakıt tanklarının kapasitesi 51-61 litre aralığında değişiyor. 100 km için hesaplanan litre hesapları ise şehirlerarası ve şehir içi sürüş için farklılık gösteriyor. BMW serinin yakıt tüketimini, şehir içinde 7.3, şehir dışında ise 5.5 olarak açıklıyor. Bu rakamlar ne kadar uygun fiyatlı araçlara göre yüksek olsa da, üst segment ve X1 serisi kadar büyük arabalar için uygun kabul ediliyor.

BMW X1 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

İşte gözde SUV’lerin fiyat listesi:

● BMW X1 sDrive18i X-Line Otomatik Benzin 1499 cc 140 bg 657.300 TL
● BMW X1 sDrive18i M Sport Otomatik Benzin 1499 cc 140 bg 685.100 TL
● BMW X1 sDrive18i Ultimate Edition X-Line Otomatik Benzin 1499 cc 140 bg 685.100 TL
● BMW X1 sDrive18i Ultimate Edition M Sport Otomatik Benzin 1499 cc 140 bg 712.900 TL
● BMW X1 sDrive16d X-Line Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 672.600 TL
● BMW X1 sDrive16d M Sport Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 700.200 TL
● BMW X1 sDrive16d Ultimate Edition X-Line Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 700.200 TL
● BMW X1 sDrive16d Ultimate Edition M Sport Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 727.700 TL

BMW X1 SERİSİ KİRALAMA FİYATLARI

BMW X1 serisiyle merak edilen konulardan bir diğeri de kiralama fiyatları, araç kiralama henüz araç almak istemeyenler ve şirketler tarafından sıkça kullanılıyor. Eğer BMW X1 serisi araç kiralamak için 10.000 TL - 12.000 TL bandında bir kiralama bedelini gözden çıkarmak gerekiyor. Serinin benzinli modelleri bandın alt tarafına yerleşirken, dizel modeller daha yüksek kira bedellerine sahip.

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BMW
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