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BMW Z4 Roadster, BMW M, BMW i3 ve BMW iX3 kampanyalı fiyatları ne kadar? İşte fiyat listesi!

13.08.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMW otomotiv sektöründe daha çoğulcu bir anlayışa giderek, her kesimden müşterinin ihtiyaçlarını göz önüne alan bir AR-GE çalışması yürütmeye başladı.

BMW Z4 Roadster, BMW M, BMW i3 ve BMW iX3 kampanyalı fiyatları ne kadar? İşte fiyat listesi!

Bir yandan beygir kuvvetinin sınırlarını zorlarken, bir yandan da çevreci bir misyonla elektrikli araba üretmeye başlayan marka, ürün yelpazesini gelişen dünyaya uyduruyor. İşte BMW’nin değişik ihtiyaçlara cevap veren en yeni modelleri ve fiyatları!

BMW M SERİSİ 2021 FİYATLARI

BMW’nin en elit motorlarına ve donanımları sahip olan M serisi fiyat olarak da cep yakıyor. Performans ürünü olarak piyasaya sürülen Yeni BMW M235i xDrive M Performance Edition hariç diğer tüm M sınıfı araçlar için 2.500.000 TL’ını gözden çıkarmak gerektiği gibi, bu rakam 5.000.000 TL’sını geçebiliyor. Performans modeli %150 ÖTV ile satışa sunulurken, diğer tüm M serisi için %220 ÖTV uygulanıyor.

● Yeni BMW M235i xDrive M Performance Edition Otomatik Benzin 1998 cc 306 bg 1.127.600 TL
● Yeni BMW M3 Competition Sedan Otomatik Benzin 2993 cc 510 bg 2.669.200 TL
● M3 Sedan Competition M xDrive Otomatik Benzin 2993 cc 510 bg 2.816.700 TL
● Yeni BMW M4 Competition Coupe Otomatik Benzin 2993 cc 510 bg 2.726.000 TL
● M4 Coupe Competition M xDrive Otomatik Benzin 2993 cc 510 bg 2.873.800 TL
● M4 Cabrio Competition M xDrive Otomatik Benzin 2993 cc 510 bg 2.995.000 TL
● Yeni BMW M440i xDrive Otomatik Mild Hybrid - Benzin 2998 cc 387 bg 2.208.600 TL
● Yeni BMW M5 xDrive Sedan Competition Otomatik Benzin 4395 cc 625 bg 4.153.200 TL
● Yeni BMW M5 CS Otomatik Benzin 4395 cc 635 bg 5.489.700 TL
● BMW M8 Coupe xDrive Competition Otomatik Benzin 4395 cc 625 bg 5.027.200 TL
● BMW M8 Cabrio xDrive Competition Otomatik Benzin 4395 cc 625 bg 5.208.600 TL
● BMW M8 Gran Coupe xDrive Competition Otomatik Benzin 4395 cc 625 bg 5.207.600 TL

BMW iX3 GÜNCEL FİYAT 2021

BMW’nin popülerleşen çevreci akım ve bu akımla hayatımıza giren elektrikli arabalara yaptığı yatırım Alman şirketinin portfolyosuna iX3 ismiyle giriş yaptı. Aracın fiyatla ilgili önemli avantajı, elektrikli olduğu için ÖTV indiriminden faydalanması. Eğer elektrikli araç seçiminizi BMW iX3’ten yana yaparsanız ÖTV oranı %60 oluyor. BMW iX3’ün 2021 güncel fiyatı ise 1.088.700 TL. Elektrikli aracı denemek amacıyla kiralamak isteyenler için ise aylık kiralama bedeli 21.271 TL. Bu fiyatın içine aracın istasyonlara bağlanmasını sağlan bir şarj kablosu ve BMW i Wallbox da dahil ediliyor.

BMW İ3 GÜNCEL FİYAT 2021

BMW’nin diğer elektrikli aracı i3, iX3’e göre daha mütevazi olmakla birlikte kompakt bir şehir arabası olma konusunda hiç de mütevazi değil. Tıpkı diğer elektrikli araçlar gibi BMW i3 de %60 ÖTV oranına tabi. Aracın fiyatı bu şekilde 704.000 TL oluyor. Yine şarj kablosu ve iWallbox bu fiyata dahil edilerek, çevreci girişimlerin önü açılıyor. Aracı kiralamak isteyenler ise aylık 15.750 TL kira ödemek durumundalar.

BMW Z4 ROADSTER 2021 FİYATI

Efsane BMW 507’lerden esinlenilerek yapılan BMW Z4 Roadster piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Üstü açık spor araba karizmasını çok iyi taşıyan araç, bu modellerin sevenleri tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Roadster’ın 2021 güncel satış fiyatı 1.179.800 TL. Bu fiyata uygulanan ÖTV ise %150. Aracı kiralamak isteyenler ise 34.738 TL aylık kiralık bedeli ödeyerek, üstü açık spor araba keyfine varabilirler. Roadster ortalama 6.5 litre yakıt harcıyor ve 0-100 km hızlanmasını 5.4 saniyede gerçekleştirebiliyor.

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